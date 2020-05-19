"До близости не дошло": Казаченко впервые подтвердила расставание с Джигарханяном

Новость о расставании Ольги Казаченко и Степана Джигарханяна прозвучала, как гром среди ясного неба. Еще совсем недавно они казались идеальной парой. Степан был настроен серьезно и даже познакомил Ольгу с родителями. Но и это не помогло.

Первым о расставании с Казаченко заявил Степан. Ольга отрицать этот факт в интервью Sobesednik.ru тоже не стала.

– К сожалению, я не смогла ответить Степану взаимностью в той степени, в которой он хотел, – призналась нам Ольга Казаченко. – Он старался: это очень ценно для мужчины. Тем не менее до близких отношений у нас не дошло. Моему сердцу не прикажешь. Кстати, мне многие писали о том, что со стороны видно, что сильных чувств нет. Я надеялась, что что-то придёт. Но нет.

После знакомства с родителями Степана я это поняла окончательно. У нас были тёплые, добрые отношения. Степан – очень умный, начитанный и хороший человек. У него прекрасная семья! Я ему благодарна за опыт общения. Конечно, он достоин только самого лучшего! И я очень рада, что у него все хорошо!

Я даже рада, что Степан рассказал о нашем расставании, – продолжает Казаченко. – Все разрулилось само собой, без каких-либо выяснений! Время все расставило на свои места! Наши пути разошлись. К сожалению, мне это было очевидно с самого начала, но я хотя бы попыталась. Степану и его семье я желаю всего самого хорошего.