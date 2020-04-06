"Джигарханян мой, паразитка!": Ольга Казаченко плюнула в лицо Виталине

Виталина Цымбалюк-Романовская вновь заявила о себе. На днях в Интернете появились сообщения о ее свадьбе с сыном ее бывшего мужа Степаном Джигарханяном. Спустя пару дней киевская пианистка заявила, что это – первоапрельская шутка.

Ольга Казаченко, которая встречается со Степаном, уверена: такие «шутки», больше похожие на слухи, Виталина распускает специально. В интервью Sobesednik.ru Ольга призвала бывшую супругу Джигарханяна остановиться.

– Мне хочется обратиться к Виталине: «Оставь семью Степана и его самого в покое! – говорит Ольга. – Не надо распространять свои влажные фантазии, в том числе о свадьбе с ним! Он встречается со мной! А эта фейковая новость выглядит низко даже для тебя!»

Виталина даже в такой непростой период не перестаёт паразитировать на Армене Борисовиче и его семье, – возмущается Ольга. – У этой женщины, видимо, совсем не осталось ни капли совести. Я желаю Виталине поскорее найти себе хорошего мужчину, обрести женское счастье и начать думать о будущем. Она должна перевернуть эту не самую простую страницу своей жизни!

Выдуманная история со свадьбой со Степаном в разгар пандемии выглядит как плевок в душу не только мне и Степану, но и его пожилым родителям! Она (Виталина. – Авт.) говорит, что до сих пор любит Армена Борисовича. Но если бы у Виталины осталось бы хоть чуть-чуть уважения к бывшему мужу, она бы уже давно остановилась.

Меж тем Ольга не скрывает: сейчас со Степаном они переживают не самые простые времена. Из-за карантина они не виделись уже около трех месяцев.

– Мы скучаем, каждый день разговариваем по телефону, но это никогда не заменит личного общения, – говорит Ольга. – Честно говоря, я в панике. Потому что вообще не понятно, когда мы с ним теперь увидимся.