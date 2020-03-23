Степан Джигарханян впервые рассказал, почему бросил Ольгу Казаченко

Сын знаменитого актера Армена Джигарханяна Степан не может выехать из стран Южной Америки. Эта новость уже облетела все ведущие новостные ленты. Sobesednik.ru Джигарнян-младший впервые рассказал о том, что с ним происходит.

Как оказалось, все это время он намеренно не торопился с возвращением в Лас-Вегас. Виной тому не только вспышка коронавирусной инфекции в США. В последние дни там происходит веерное закрытие казино и покер-румов. А ведь Степан – профессиональный игрок.

– Последние дни я провел в Монтевидео (Уругвай) по приглашению Казино Sofitel Montevideo Carrasco в качестве вип-клиента, – рассказывает Степан. – Туда я прибыл из Аргентины. Могу сказать, что волна ограничительных мер докатилась уже и до благополучного в этом отношении Уругвая – пустеют улицы, закрываются увеселительные заведения, курорты.

Доходит до того, что на случайно кашлянувшего человека смотрят с подозрением и осуждением, – продолжает мужчина. – А совсем недавно на эти темы только шутили! Путь домой в Лас-Вегас оказывается действительно нелегким – обратный билет из Аргентины аннулирован, рейсы отменены, и вообще Аргентина закрыта на въезд. Добираемся из Уругвая через третьи страны.

Все это время его возлюбленная Ольга Казаченко волнуется за него, оставаясь в Москве. В Уругвай и Аргентину Ольга с Джигарханяном не поехала, так как занимается воспитанием сына Филиппа. Но Степан уверяет: вскоре он обязательно порадует ее своим визитом.

– В Москву, где так много родных и близких для меня людей, я собираюсь в ближайшее время, – говорит Степан. – Оля переживает. Получается, что я ее бросил надолго. Но это тот случай, когда не все от меня зависит. Обстановка с мировой пандемией меняется столь стремительно, что планировать конкретные сроки пока нет никакой возможности! При этом слухи из разряда «неделями не может попасть домой» сильно коверкают реальность. Дело в том, что страны закрываются на въезд иностранных граждан. Возвращению домой гражданину никто препятствовать не будет. В настоящее время это лишь сложный технический вопрос в связи с повальными отменами международных авиарейсов.

Так что все не так плохо! Надеюсь на лучшее.