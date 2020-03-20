Месяц без Ольги Казаченко: сына Джигарханяна не пускают домой

54-летний сын знаменитого актера оказался буквально запертым в странах Южной Америки. Степан Джигарханян и рад бы закончить путешествие, но вот уже несколько недель он не может улететь домой, в Лос-Анджелес из-за отмененных рейсов и перекрытых границ.

Степан уже объехал Антигуа и Барбуда, Багамы, искупался с акулами на острове Эксума, поиграл в казино в Аргентине, после чего отправился в Уругвай. Свои приключения в странах Латинской Америки Степан назвал скитаниями, потому что рейсы в Америку отменили из-за коронавируса, и улететь домой он все еще не может.

Сын знаменитого актера – профессиональный игрок в покер, поэтому время от времени он посещает крупнейшие казино в разных странах, и, судя по всему, это занятие приносит ему неплохой доход.

Кстати, Ольгу Казаченко в поездку Степан не взял. И в данной ситуации это, наверное, к лучшему. Для нее так точно.

Джигарханян-младший свидетельствует, что происходит в латиноамериканских странах: никакой паники, никаких карантинов. Люди спокойно гуляют по улицам, сидят на лужайках в парках и даже в аэропортах обходятся без масок.

– Я без маски тоже, – признался Степан.

Однако тут же прочитал в новостях, что в стране – самый разгар эпидемии и ее, скорее всего, закроют на карантин.

Так что, когда Джигарханян-младший сможет вернуться домой, пока неизвестно.