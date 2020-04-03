"Не овощ": Джигарханян открыл правду о состоянии здоровья

Заявление продюсера Марка Рудинштейна о том, что Армен Джихарнанян превратился в овощ, активно обсуждают в актерской среде. Сын Армена Борисовича Степан впервые прокомментировал в интервью Sobesednik.ru состояние здоровья легендарного артиста.

– Я читал высказывания Марка Григорьевича, – говорит Степан. – Речь скорее всего шла о естественных процессах старения, которые, вы не поверите, не щадят и народных артистов. Отдельно хочу остановиться на фразе Рудинштейна: «На него сильно повлияли провокации на ТВ, которые устраивали его бывшие жены ради зарабатывания денег». Я хочу сказать: не стоит этих бывших жен равнять.

Та, что чуть моложе, – мимолетная, – продолжает Степан, говоря о Виталине. – Она годами систематически использует любой, часто даже придуманный повод, чтобы засветить свою персону, хайпануть и вернуть хоть на день-два свою безвозвратно утраченную популярность.

Другая, пробывшая в браке с Арменом Борисовичем (Татьяна Власова, мать Степана. – Авт.) почти полвека, появилась всего лишь в двух-четырех эфирах. Всякий раз уступая настоятельным приглашениям телевизионных каналов. Разница очевидна.

Степан уверяет: Армен Борисович чувствует себя вполне неплохо. Он активно следит за мировыми новостями и не забывает про любимый футбол.

– Впредь каждому поклоннику таланта Армена Борисовича при появлении новостей на тему ухудшения состояния его здоровья хочу посоветовать одно. Задайте себе вопрос: «А помолодел ли я сам за последние годы!» – заявил Степан.