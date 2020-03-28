Марк Рудинштейн: Джигарханяна больше нет. Он превратился в овощ

Великий актер Армен Джигарханян уже несколько месяцев не появляется на публике. Корреспондент Sobesednik.ru пообщалась с другом Армена Борисовича, продюсером и актером Марком Рудинштейном, который, увы, только подтвердил тревожные слухи о состоянии здоровья прославленного артиста.

– К сожалению, Армена Борисовича, которого мы все знали раньше, уже нет, – вздыхает 73-летний Марк Григорьевич. – Вместо него овощ, который не понимает, что с ним происходит. В театре он не бывает, диабет его практически добил. А еще на него сильно повлияли все те провокации на телевидении, которые устраивали его бывшие жены ради зарабатывания денег.

По словам Рудинштейна, Джигарханян так и не смог оправиться после громкого публичного развода с пианисткой Виталиной Цимбалюк-Романовской, с которой он прожил 15 лет.

После расставания с артистом Виталина закрутила роман с певцом Прохором Шаляпиным, с которым в конце прошлого года рассталась. По словам Прохора, он не сумел оправдать ожиданий своей избранницы, поэтому в их паре постоянно происходили конфликты. Но Марк Рудинштейн убежден: этот союз с самого начала был обыкновенной телевизионной аферой, которая приносила обоим немалый доход.

– Виталина – хитрая девка, – сетует Марк Григорьевич. – Закончилась история, которая давала ей деньги! На сегодняшний день Шаляпин для нее – отыгранный материал! А Прохор сейчас перешел на новую старушку, вот и все! (По сообщениям СМИ, 36-летний Прохор сейчас встречается с 40-летней миллионершей из Канады по имени Татьяна. – Авт.). Я этого не понимаю. На это все смотреть противно. А когда к этим постановочным историям еще и приплетают имя Армена Джигарханяна, у меня и вовсе появляется чувство брезгливости!