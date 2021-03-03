"Не рожай без мужа или делай аборт": невеста Данко оправдалась за скандал об алиментах

Вокруг невесты певца Данко разгорелся нешуточный скандал. Диджей Мария Силуянова назвала «попрошайками» женщин, требующих алименты от бывших возлюбленных. В ответ на нее обрушилась настоящая травля. Обиженные высказыванием Силуяновой женщины оскорбляют не только ее, но и ее четырехлетнего сына.

В интервью Sobesednik.ru Мария рассказала, зачем она так написала и почему сама никогда не требовала алиментов от отца своего ребенка. Также мы выяснили, что по этому поводу думает Данко.

Мария Силуянова и Александр Фадеев (настоящее имя Данко) живут вместе несколько лет. В прошлом году пара переехала в Ялту, где диджей приобрела двухэтажный дом за 20 млн рублей и две квартиры-студии в поселке Ливадия. По словам невесты Данко, деньги на недвижимость она заработала сама, так как на мужчин в своей жизни никогда не надеялась. И в своем скандальном посте она лишь призывала женщин следовать ее примеру: в жизни рассчитывать только на свои силы.

– Перед тем, как родить сына Руслана, которому сейчас четыре года, я осознавала, что я не замужем и мужчина, перед которым я раздвинула ноги, не олигарх, – говорит 32-летняя Мария. – Поэтому передо мной стоял выбор: либо брать всю ответственность на себя, либо делать аборт. Я считаю, что так должна думать каждая женщина, которая забеременела вне брака. Мужик сунул, вынул и пошел. А тебе вынашивать ребенка, портить фигуру, здоровье, сидеть с ребенком потом тоже тебе. Поэтому когда ты принимаешь решение рожать, должна все взвесить.

А у нас в стране почему-то бабы думают так: «Я родила, и мне все должны. А я никому ничего не должна!»

По словам Марии, она осознанно не подала на алименты, когда расставалась с отцом своего ребенка.

Мария Силуянова//фото: личный архив М.Силуяновой

– Я знаю, что у него проблемы с финансами, со здоровьем, да и в принципе жизнь у него не очень хорошо сложилась, – продолжает невеста Данко. – Ну что он мне пришлет? Три тысячи рублей? Если он выйдет из своего финансового кризиса и захочет нам как-то помочь, я ему скажу спасибо, а нет – так нет. Ведь я хотела стать матерью не для того, чтобы заполучить деньги. Отцу своего ребенка я желаю только счастья и никогда не буду настраивать против него сына. На жизнь я сама могу себе заработать и не попрошайничать.

Сам Данко является алиментщиком. Недавно суд обязал его выплачивать 35 тысяч рублей в месяц бывшей жене Наталье Устюменко на содержание двоих дочерей. Скандальный пост своей возлюбленной он полностью поддержал.

– Я не контролирую, что там Маша постит у себя на странице, – говорит 51-летний артист. – У нас с ней разные мировоззрения, так как разница в возрасте 20 лет. Но я согласен с ее высказыванием.

Данко и Мария вместе уже несколько лет//фото: личный архив М.Силуяновой

Она все верно сказала: есть достойные женщины, а есть женщины-вампиры, которые живут только ради того, чтобы все получить от мужиков. Я против таких.

Здоровые тетки могли бы приносить пользу себе, обществу и детям. А они просто живут на мужской крови.

Однако артист не воспринимает всерьез угрозы в адрес своей возлюбленной в Интернете, поэтому защищать ее перед хейтерами не собирается.

– В интернете и мне пишут: «Ты – подонок!» Я отвечаю: «А ты гнида!» Ну, и все, – делится Фадеев. – Обидчики в Интернете не имеют лиц. Они просто каркают, как вороны, или чирикают, как маленькие птички!