Nilettо, Моргенштерн, Крид: 8 марта станет известно, кто представит РФ на Евровидении

С 18 по 22 мая в Роттердаме состоится международный песенный конкурс «Евровидение», а 8 марта в эфире Первого канала состоится национальный отбор участника, который представит Россию на конкурсе.

Официально номинанты на эту роль не объявлены. Неясно, будут ли в списке возможных участников Little Big. Известно только, что презентация номеров займет всего лишь час. То есть число артистов явно не велико.

Портал Super.ru тем временем опубликовал шорт-лист участников, не ссылаясь на источники, называя их «инсайдерами».

Согласно данным редакции, на «Евровидение» от России в этом году могут поехать дуэт «#2Маши», фронтмен группы Therr Maitz Антон Беляев, исполнитель «Любимки» певец Niletto, сандальный рэпер Моргенштерн и покинувший Black Star Егор Крид.