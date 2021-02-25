"Бюджетная куколка": Катя Шпица продешевила со свадебным платьем

Актриса Екатерина Шпица вышла замуж во второй раз. Ее нынешним избранником стал руководитель сети фитнес-клубов Руслан Панов. Предложение руки и сердца он сделал Шпице еще три года назад: все это время влюбленные готовились к торжеству.

Екатерина и Руслан

На свадьбе Шпица появилась в воздушном белоснежном платье с объемными рукавами. Фанаты нежный образ звезды оценили по достоинству, назвав 35-летнюю Катю «принцессой». Звездный дизайнер Аника Керимова считает так же.

Аника Керимова

– Катя выглядит словно куколка, – говорит Аника. – У нее красивое декольте: ей идет такой вырез. Сам фасон платья тоже подобран очень удачно: сетка очень модна в этом году.

При этом дизайнер отмечает: на свадебное платье Шпица тратиться не захотела. Именно поэтому выбрала достаточно бюджетный вариант, который может позволить себе каждый.

– Это платье весьма доступно по цене, – продолжает Керимова. – Достаточно простое, без излишеств. Стоят такие наряды в Москве до ста тысяч рублей максимум. Видно, что Катя хотела все сделать скромно, но со вкусом. Обычно знаменитости выбирают свадебные платья другие. Например, расшитые драгоценными камнями Сваровски. Они сейчас в тренде.

К слову, Аника Керимова уже давно занимается пошивом свадебных платьев для звезд. В прошлом году она создала два уникальных наряда для Лены Лениной и певицы Азизы. Платье последней было украшено несколькими килограммами драгоценных камней Сваровски и оценивалось в 11 миллионов рублей.