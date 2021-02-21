"Танцы со звездами": Катерина Шпица считает лидерство Давы нечестным

Сегодня на телеканале «Россия» состоится финал главного танцевального шоу страны. Соперничество ощущается, как никогда.

На паркете остались только лучшие из лучших – восемь пар, которые прошли через непростые танцевальные испытания, выдержали жёсткий режим тренировок и завоевали любовь миллионов телезрителей. Сергей Лазарев, Катерина Шпица, Дава, Антон Шагин, Екатерина Гусева, ST, Дмитрий Лысенков и Янина Студилина готовятся побороться за кубок шоу. Однако состязаться в финале смогут не все: по итогам зрительского голосования из конкурсной программы будут исключены сразу три пары, набравшие наименьшее количество баллов. И только пять счастливчиков смогут сразиться за победу в 12-м сезоне самого зрелищного шоу. Одним из фаворитов зрительского голосования является Дава. Не все партнеры по проекту согласны с мнением телезрителей.

«Что он профессионал, видно даже с закрытыми глазами, – говорит актер Антон Шагин. – То, как он танцевал с одной рукой, меня просто поразило. Дава хотел продемонстрировать актерские качества, драматические. Я, например, их не увидел».

Актриса Катерина Шпица, главная соперница Давы и Сергея Лазарева, посчитала, что блогер спекулирует на своей личной жизни: «Столько внимания было приковано к личной жизни Давы и, конечно, я не ожидала от него такой откровенной подводки к румбе, я не считаю это честным».