"Танцы со звездами": Катерина Шпица считает лидерство Давы нечестным

Фото в статье: кадры из фильма "Наш отец"

"Наш отец": "Свинцовые семидесятые" глазами маленького итальянца
Юрий Киселев с мамой, певицей Еленой Север//фото в статье: Global Look Press

Кто такой певец ЮрКисс и за что ему Путин внезапно дал госнаграду
Иосиф Кобзон // фото: Global Look Press; в статье: соцсети

"Вдова Кобзон" vs "Вдова Клико": кто заработает на алкоголе от имени покойного певца?
Фото: depositphotos

Компьютер, смартфон или телевизор: что нужно успеть купить до скачка цен
В центре внимания
Фото: Скриншот, соцсети, Global Look Press
Россия должна быть оскорбленной. Итоги недели одним предложением
У личного пилота батискафа Путина нашли квартиру за 145 миллионов
Россияне получат миллиарды: Путин объявит о новых выплатах и льготах

Новости дня

21 февраля, воскресенье

[18:08]Новый щадящий препарат от рака простаты сэкономит 3,5 млрд в бюджете РФ
[17:25]Требовали честной платы за ЖКУ: в Воронеже сожгли авто многодетной семьи
[16:37]В России зарегистрирована тест-система для выявления мутировавшего COVID-19
[16:13]"Приходить не нужно": КПРФ перенесла акцию 23 февраля на март
[15:34]"Шайтан в обличии людей": в Чечне гадалку планируют лечить исламской медициной
[15:07]Скандальную рэпершу Инстасамку облили зеленкой возле офиса
[14:08]Пьяных дебоширов могут начать забирать из дома в вытрезвители
[12:45]Тихановская надеется, что к весне белорусы будут готовы к уличным протестам
[11:55]Из-за риска потери памяти отпечатки пальцев предлагают хранить до 100 лет
[10:18]Росгвардия заходит через балкон, дочь ветерана недовольна судом. Новости к утру 21 февраля

20 февраля, суббота

[19:37]Навального признали виновным в "клевете на ветерана". Штраф 850 тысяч
[17:54]В Новосибирске суд повторно признал законным бездействие СК в отравлении Навального
[17:19]"Он памятник себе воздвиг нерукотворный": Яшин и Кара-Мурза возложили цветы на Немцов мост
[16:29]9% россиян выбрали Путина в качестве примера "настоящего мужчины"
[15:33]74-летнему пенсионеру перечислили больше 550 тысяч. За митинг ему дали штраф в 330
[14:47]Илья Новиков: "Обязанность России освободить Навального никуда не делась"
[13:48]Японка Наоми Осака во второй раз стала чемпионкой Australian Open
[13:12]Белый дом заявил, что не позовет Россию на G7
[12:24]Мосгорсуд проигнорировал требование ЕСПЧ. Навальный едет в колонию на 2,5 года
[11:37]Мосгорсуд принял ходатайство с требованием ЕСПЧ немедленно освободить Навального
[10:53]В России зарегистрирована третья вакцина "Ковивак" от Центра им. Чумакова
[10:19]Речь Байдена, глумление над Немцовым, Шнурова в Госдуму. Главное к 20 февраля

19 февраля, пятница

[22:39]На заседании по делу Голунова зачитали приватные разговоры фигурантов
[21:26]Хинштейн взял под контроль ситуацию с единороссом-участником смертельного ДТП
[20:20]Минюст создаст реестр иноагентов для незарегистрированных объединений
[19:20]У Руслана Шаведдинова суд арестовал 7 рублей 35 копеек
[18:58]Курьер на мопеде заехал в трамвай, чтобы доставить пиццу. Дептранс недоволен
[18:18]На чиновников администрации в Челябинске завели дело из-за покупки ступенькохода
[17:09]Осенью пиво и сидр начнут маркировать, чтобы спасти рынок от контрафакта
[15:56]Комитет против пыток* снял пародию на ролик СК. Вместо подростка там неофит МВД
[15:55]Молодежь относится к США и ЕС хорошо, а старшие – плохо. Китай все одинокого любят
[15:29]В Ростове мэр призвал государственные больницы зарабатывать на пациентах
[14:43]Кремль считает, что Путин "многократно заслужил" звание генерала
[14:18]КПРФ исключила из своих рядов слишком несогласного депутата МГД
[13:48]Вакцина Pfizer вырабатывает в 3 раза меньше антител к южноафриканскому штамму COVID-19
[13:46]Бывший схиигумен Сергий открестился от сравнений с Навальным. Они сидят в одном СИЗО
[13:03]В России могут снова поставить "Норд-Ост", но уже в современном переосмыслении
[12:40]Зюганов: "Если Рашкин будет выступать за Навального, то его из партии выгонят"
[12:12]Байден не хочет ссориться с Германией из-за "Северного потока-2" – Bloomberg
[11:27]"Без бунта ничего не добьешься": В Испании продолжаются протесты из-за ареста рэпера

Фото: Global Look Press
Отдать адресату, выбросить, сжечь: что делать с чужими письмами?
Фото: depositphotos
Цвет праздника – красный: Рецепт "Красного бархата" на День всех влюбленный
Фото: depositphotos
Пельмешки без спешки: учимся правильно их правильно лепить и варить
Фото: depositphotos
Согревающий рецепт: Пьяный вишневый крамбл со сливочным сыром
Фото: depositphotos
Что делать при нападении таксиста-маньяка?
Фото: Global Look Press
Цыпленок с овощами, салат с морскими гадами и моцарелла: топ рецептов на 14 февраля
Фото: Global Look Press
Что подарить на 14 февраля: оригинальные идеи для подарка любимым
Фото в статье: пресс-служба СТС
Блэк пеппер чикен, или Курица в черном перце: лучшие рецепты для мясоедов
Фото в статье: depositphotos
Запеканка с пастой, биточки из брокколи и судак с картофелем: топ ресторанных блюд для дома
Фото в статье: Global Look Press, соцсети
"Дочь Путина" в Instagram Навального и расчлененка в Telegram Кадырова: главное в Сети
sobesednik logo

"Танцы со звездами": Катерина Шпица считает лидерство Давы нечестным

Культура и ТВ
17:56, 21 февраля 2021

"Танцы со звездами": Катерина Шпица считает лидерство Давы нечестным
Global Look Press
Global Look Press

Сегодня на телеканале «Россия» состоится финал главного танцевального шоу страны. Соперничество ощущается, как никогда.

На паркете остались только лучшие из лучших – восемь пар, которые прошли через непростые танцевальные испытания, выдержали жёсткий режим тренировок и завоевали любовь миллионов телезрителей. Сергей Лазарев, Катерина Шпица, Дава, Антон Шагин, Екатерина Гусева, ST, Дмитрий Лысенков и Янина Студилина готовятся побороться за кубок шоу. Однако состязаться в финале смогут не все: по итогам зрительского голосования из конкурсной программы будут исключены сразу три пары, набравшие наименьшее количество баллов. И только пять счастливчиков смогут сразиться за победу в 12-м сезоне самого зрелищного шоу. Одним из фаворитов зрительского голосования является Дава. Не все партнеры по проекту согласны с мнением телезрителей.

«Что он профессионал, видно даже с закрытыми глазами, – говорит актер Антон Шагин. – То, как он танцевал с одной рукой, меня просто поразило. Дава хотел продемонстрировать актерские качества, драматические. Я, например, их не увидел».

Актриса Катерина Шпица, главная соперница Давы и Сергея Лазарева, посчитала, что блогер спекулирует на своей личной жизни: «Столько внимания было приковано к личной жизни Давы и, конечно, я не ожидала от него такой откровенной подводки к румбе, я не считаю это честным».

Теги: #Сергей Лазарев #Давид Манукян #Танцы со звездами

Рубрика: Культура и ТВ

Поделитесь статьей:

Культура и ТВ

Ольга Картункова: "Я торговала цыплятами на рынке!"
Global Look Press

Культура и ТВ

"Танцы со звездами": Катерина Шпица считает лидерство Давы нечестным
Фото: Capella film

Культура и ТВ

"Рыцари справедливости": беспощадный экзистенциализм под оболочкой трагикомедии
Политика
Помощник раскрыл роль Ходорковского в смягчении приговора Шевченко
"Новый Ельцин появится через 3 года": Потапенко рассказал, кто будет после Путина
"Путин посылает мне сигнал": последнее слово Навального перед отправкой в колонию
Кремль на опасном перепутье: Дризе рассказал о возможной мировой изоляции России
Общество
"Лаять только с разрешения": в Кирове ужесточили правила содержания питомцев
Валерий Рашкин потребовал отставки Собянина из-за блокировки соцкарт пенсионеров
"Кремль. Путину". Дайте учиться детям-аутистам!
Минтай, окунь, карп: почему дешевая рыба уплывает из России и как ее вернуть
Колумнисты
Гужева Надежда

Гужева
Надежда

журналист

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко изобрел способ расправиться с двумя видами зол одновременно. Он предложил местным депутатам внести покос борщевика Сосновского в список общественных работ. Чтобы на них можно было законно направлять алиментщиков

Соколов Дмитрий

Соколов
Дмитрий

Журналист

Третий этап исследования российской вакцины, на котором укололи меня и других добровольцев, еще не закончен. Тьфу-тьфу-тьфу, никто из зоопарка подопытных пока не умер. Владимир Владимирович, давайте к нам. Мы не кусаемся. Мы даже не колемся. По крайней мере, не так часто

Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Тренд на изоляцию в России есть, он популярен, разговоры о толерастной Гейропе ведутся не только гопниками, но и, прости господи, интеллектуалами, хотя граница между ними стирается по мере того, как укрепляется граница между РФ и прочим миром

Культура и ТВ
Ольга Картункова: "Я торговала цыплятами на рынке!"
"Танцы со звездами": Катерина Шпица считает лидерство Давы нечестным
"Рыцари справедливости": беспощадный экзистенциализм под оболочкой трагикомедии
"Выбивал дверь ногой": племянница Годовикова пожаловалась на мужа-тирана в полицию
Шоу-бизнес
"Бросила в один день": Саша Зверева рассказала, как отказалась от наркотиков
"Не придала значения моей любви": Никас Сафронов рассказал о той, что разбила ему сердце
"Со вкусом, весельем и расколбасом": Ивлев устроит казачью свадьбу
"Это слабоумие!": Сябитова разнесла блогера Tatarka FM за свадьбу с "ребенком"

Здоровье
Исследование: отвращение бывает полезно для здоровья
Ученые выяснили, как наличие астмы влияет на тяжесть течения COVID-19
Исследование: у большинства из нас имеется аллергия на смог
Ученые выяснили, что морозы повышают риск заражения COVID-19
Туризм
Турагенты рассказали, когда откроют Египет для россиян в 2021 году
Европа открыла границы для россиян: Куда теперь можно улететь, не боясь пандемии
В Госдуме предлагают закрыть авиасообщение со всеми странами из-за "британской мутации" COVID-19
Закрытая Россия: эксперт рассказал, запретят ли передвижения внутри страны
Авто
Авто уже не то: почему возник дефицит автомобилей и сколько он еще продлится?
Блогер назвал главный недостаток нового Рено Дастер и разозлил пользователей
Как сэкономить на покупке топлива: выбираем карту с повышенным кэшбэком на АЗС
Что своего у отечественных авто? Константин Бабкин – о задачах локализации
Недвижимость
Битва за квадратные метры: как не стать жертвой очередных Цивина и Дрожжиной
Эксперты рассказали, когда подешевеют квартиры в России
Продлят ли льготную ипотеку под 6,5% после 1 ноября?
Взять ипотеку со взносом в 15% можно уже сейчас. Но приготовьтесь заложить дом
Свежий номер
Единственный круглосуточный стационар в селе Харагун (Забайкалье), закрытый 31 декабря // фото в статье: соцсети
Лечить людей нерентабельно: кто в ответе за закрытие больниц по всей России?
Роберт Оппенгеймер // фото в статье: Global Look Press
"Теперь я смерть – разрушитель миров": Оппенгеймер страдал депрессией и читал Бодлера
Сергей и Юлия Скрипали до отравления в Солсбери // Фото: Global Look Press
В квартире Юлии Скрипаль поселились чужие люди: фото интерьера
Максим Тесак // фото: Global Look Press
Тесак войны зарыт: кто на самом деле в ответе за нацистские убийства нулевых
Андрей Кигим // Фото: Global Look Press
Квартиры за 30 млн и доход в 60 млн: что нужно знать о новом главе Пенсионного фонда
Андрей Кураев // фото: Андрей Струнин
Андрей Кураев:
Жалко, что Навальный не рассказал о дворце Патриарха в Геленджике
Денис Драгунский // фото: Global Look Press
Денис Драгунский:
Все мои рассказы – это вымышленное LEGO из реальных кусочков
Евгений Цыганов//фото: Global Look Press
Евгений Цыганов:
Не верю, что мы живем в конченой стране. Есть приличные люди
Геннадий Онищенко // фото в статье: Global Look Press
Геннадий Онищенко:
Иммунный статус Путина – гостайна!
Александр Семчев в спектакле "Бэтмен против Брежнева" // Фото: АГН "Москва"
Александр Семчев:
Брежнев не был клоуном. С Бэтменом они в чем-то схожи
Инстасамка Дарья Зотеева//фото в статье: Instagram
"Быдло-девка": блогер вмазал Инстасамке, унизившей визажисток
Фото: личный архив М.Горонка
"Достали измены!": жена Марка Горонка разводится с мужем после 7 лет брака
Натасья Самбурская//фото в статье: Global Look Press
"Кабальные условия": Самбурская размазала Дробыша в суде
Фото: скриншот с YouTube
"Он съедал меня изнутри": здоровье Зарубиной подорвал ухажер-психопат
Мария Максакова // Фото: Global Look Press
"Предательница!": Соседов призвал выгнать Максакову за грязь про Россию
Кадр: фильм «Республика ШКИД»
100 лет в обед: Забота Дзержинского о детях и принуждение Грузии к миру
Фото в статье: соцсети
"Не только ценный мех": В Дагестане спасают песцов с обанкротившейся зоофермы
Фото: архив
100 лет в обед: рождение "Серпантиновых братьев" и смерть отца анархизма
Фото в статье: соцсети
Халат из рыбьей кожи
Андрей Кикоть // Фото: стоп-кадр с YouTube
Андрей Кикоть оказался в центре скандала
^