"Лолита босиком зазывала на концерт": Бриг рассказал о работе с певицей

Андрей Бриг – один из самых талантливых исполнителей. Сегодня с ним работает знаменитый поэт-песенник Любовь Воропаева, в свое время сочинившая главные хиты для Жени Белоусова. О своей работе с Любовью, а также о смелой выходке Лолиты Бриг рассказал в интервью Sobesednik.ru.

– Андрей, звезды жалуются на коронавирус. Из-за него многие из них остались без концертов. Как у вас обстоят дела?

– Я не жалуюсь. Кто хочет выступать, выступает. Параллельно с сольной карьерой я сотрудничаю с военными коллективами. В ближайшее время у меня запланировано три выезда. Один концерт в Новосибирске и два на Новой земле. Понятное дело, что сейчас нет больших залов. Но артисты работают. Поют в ресторанах на 60-100 мест.

В прошлом году на 9 мая все мероприятия отменили. А мы выступали для ветеранов в Москве и Московской области. Сидеть на месте нельзя – заржавеешь. Во время пандемии я стал больше времени уделять студийной работе. Записал несколько интересных произведений, на днях выпустил клип на песню «Золотые мосты», которую для меня написали Любовь Воропаева и Николай Архипов. Я очень надеюсь, что она станет хитом. С Воропаевой мне комфортно. Хотя и непросто. Я привык, что композитор и поэт дают тебе песню, ты ее учишь и записываешь сам. А здесь мы все делаем вместе.

– Насколько мне известно, до Воропаевой вы работали и с другими звездами шоу-бизнеса...

– Да, я уже давно в шоу-бизнесе. Выступал вместе с Викой Цыгановой, Сергеем Куприком. Работал на концертах с Александром Маршалом, Лолитой. Мы выступали в больших залах, рассчитанных на три тысячи мест.

Андрей Бриг//фото: личный архив А.Брига

– Как вам Лолита?

– Лолита – большой профессионал и очень душевный человек. Во всяком случае, я никакого дискомфорта во время общения с ней не испытывал. Когда мы работали вместе, у нее в райдере было написано: «Перед выходом на сцену никого, кроме ее директора, за кулисами находиться не должно». Я оказывался единственным, кто был там, потому что выступал перед ней.

Я наблюдал за Лолитой вне сцены. Смотрел, как она четко настраивается перед выходом к публике. Это нужно видеть: она полностью сосредоточена. Лолита всегда спрашивала у меня: «Как публика встречает?»

– Она и в жизни «женщина без комплексов»?

– Да. В Ялте, помню, сделала интересный финт. Сняла обувь и пошла по набережной босиком, зазывая всех на концерт. Ей это было совсем не западло. Лолита любит свою публику: это видно невооруженным взглядом. И зритель отвечает ей взаимностью. Я у нее многому научился.

– Лолиту называют преемницей Аллы Пугачевой, которая сейчас почти не поет.

– Я надеюсь, что Алла Борисовна подарит нам еще много новых песен. Потому что она целая эпоха, настоящая легенда, которую обожают зрители. Жаль, что поет редко. Наверное, подустала от сцены и поездок. Конечно, с таким великим артистом, как Алла Борисовна, спеть дуэтом хочется каждому исполнителю. И мне тоже. Но, кажется, это несбыточная мечта.

наша справка

Андрей Бриг – участник и победитель международных конкурсов «Ялта-Москва, транзит», «Славянский базар в Витебске», «Голоса России», «Красная гвоздика», «Юрмала Шансон», «Шансон над Волгой» и других. Неоднократно выступали в горячих точках за пределами РФ. Награжден медалью «Ветеран боевых действий». На его счету – два сольных альбома и военно-патриотическая программа. Его песни звучат на многих российских и зарубежных радиостанциях и телеканалах.