Продюсер Жени Белоусова представила новую звезду: фото, видео

Певец Андрей Бриг и поэтесса Любовь Воропаева презентовали клип на песню «Золотые мосты».

После смерти Жени Белоусова знаменитый поэт-песенник Любовь Воропаева долго не могла найти своего исполнителя. Но теперь, кажется, это получилось. Как стало известно Sobesednik.ru, сейчас Воропаева активно работает в тандеме с певцом Андреем Бригом. Сегодня звездный тандем презентовал клип на песню «Золотые мосты», которую Воропаева написала в соавторстве со своим супругом Николаем Архиповым.

Над текстом нового хита для Брига Воропаева «колдовала» полтора года. Долго не могла найти подходящий образ. Но в итоге все получилось.

Андрей Бриг // фото: личный архив А.Брига

– С Любовью Воропаевой мы находимся на одной волне, – говорит Андрей. – Ту мысль, которую она закладывает в свои стихи, мне удается выразить в песне. Зная ее непростой характер, я несколько волновался, что после исполнения песни она может остаться недовольна. Мы вместе с Любовью и ее мужем долго работали, часами репетировали для того, чтобы вжиться в произведение. Но все в итоге получилось хорошо. Хотя песню мы записали с третьего раза: ждали момента, чтобы передать нужное настроение. А уже после приступили к съемкам клипа.

Вариантов сценария ролика было несколько. В итоге полное понимание пришло уже во время процесса съемок. И Бриг, и Воропаева результатом остались довольны. Вряд ли ролик сможет оставить кого-то равнодушным.

Съемки клипа на песню Андрея Брига "Золотые мосты" // фото: личный архив А.Брига

– Мы сняли все быстро: буквально за одну смену, – говорит Андрей. – Благо, на площадке было все организовано на высшем уровне. Для начала все участники процесса сдали тест на коронавирус, потому что в кадре нам пришлось работать без масок.

Уже сегодня клипа Брига можно увидеть на всех цифровых платформах. Как стало известно корреспондентам Sobesednik.ru, на достигнутом Воропаева и Бриг останавливаться не собираются. На подходе – еще одна новинка от звездного тандема.

– Мы сейчас работаем над второй песней, – рассказывает Андрей. – Скажу, что она дается еще тяжелее, чем первая. Я люблю петь громко, с экспрессией. А наше новое произведение достаточно спокойное, лиричное. Сейчас будем искать форму для того, чтобы сделать ее настоящим хитом.

Напомним, что Любовь Воропаева – автор хитов для доброго десятка звезд российской эстрады. Именно она написала главные хиты для Жени Белоусова, включая «Девочка моя синеглазая». Любовь уверена: Бриг уже в самое ближайшее время может стать большой звездой. У певца внушительный послужной список. Он участник и победитель множества международных конкурсов: таких, как «Славянский базар в Витебске», «Ялта-Москва, транзит», «Шансон над Волгой» и других.

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