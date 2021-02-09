"Прощение возможно": Сафронов назвал условие примирения Максаковой с матерью

Известный художник Никас Сафронов высказался о громком скандале между Марией и Людмилой Максаковыми.

Возвращение Марии Максаковой в Россию – тема номер один в актерской среде. В течение трех вечеров оперная дива блистает в студии «Пусть говорят», откровенно рассказывая о непростых перипетиях ее жизни. Многие ждали появления в эфире и знаменитой матери Маши – актрисы Людмилы Максаковой, но она поддержать дочь не захотела. Мария сетует: родительница не пускает ее на порог дома.

О том, как возможно разрешить конфликт в звездном семействе, рассказал известный художник Никас Сафронов.

– Маша – девушка решительная и отважная, – говорит Никас. – Это можно понять хотя бы по тому, как она отказалась от всего – от карьеры, семьи, устроенной жизни ради любви к мужу, вместе с которым уехала из страны. Но мне кажется, что сейчас ей стоит вспомнить: она прежде всего – дочь и мать, а значит, хранительница семейного очага. И не выносить сор из избы.

Мария Максакова несколько лет назад уехала с мужем Денисом Вороненковым на Украину, где его и убили

Людмила Васильевна – человек советской закалки, живущий старыми традициями. Многие считают, что она, конечно, негативно восприняла откровения Маши на ТВ. От этого мир в их семье будет наладить сложнее. Но все же возможно, – уверен Сафронов.

Некоторые друзья этой семьи считают, что Мария как дочь первой должна сделать шаг к примирению. Тем более ее мама – не простая женщина, сидевшая всю жизнь на кухне, а завоевавшая признание всей страны, а точнее, всего Советского Союза, актриса, – продолжает художник. – И как любая мать, если с ней поговорить по душам, без посторонних, скорее всего простит и поймет дочь.

Никас Сафронов призывает Марию Максакову сделать первый шаг к матери

Многие, знающие их лично, предлагают Маше задуматься: как бы восприняла эту ситуацию ее бабушка – великая оперная певица? Скорее всего, она не поняла бы этого разлада и попыталась сделать все, чтобы их примирить, – отмечает Сафронов. – Не все в этом мире измеряется деньгами, есть что-то более важное: человеческое, духовное. И такой конфликт со стороны кажется странным и даже банальным.

Все, кто любит этих замечательных женщин, этих больших артисток, надеются, что мир в их семье восстановится. Но для этого надо проявить чуткость, понимание и любовь друг к другу.