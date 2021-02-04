"Стройняшка!" 74-летняя мама Королевой показала фигуру в купальнике: фото

Певица Наташа Королева навестила маму в Майями и вместе с ней сходила на местный пляж. Людмила Порывай играла с чайками и, не стесняясь, позировала перед камерой в купальнике, демонстрируя постройневшую фигуру.

Наташа за кадром поделилась, что мама похудела, готовясь к 75-летнему юбилею.

Поклонники заметили, что для своего возраста Людмила выглядит просто превосходно. Да и цвет купальника ей очень к лицу.

День рождения Людмила Порывай будет отмечать 12 февраля, для чего в Майями прилетели все члены ее семьи. Женщина живет в огромной квартире на побережье, которую Наташа купила 20 лет назад.

Вместе с певицей в Майями прилетел и ее супруг Тарзан, который после скандала с изменой старается изо всех сил искупить свою вину и вновь стать идеальным мужем. Королева не раз говорила, что простила блудного мужа и вспоминать былое не собирается.

Показала Наташа в кадре и себя. Судя по всему, в отличие от мамы, она на диету пока не садилась. Ну ведь и до 75 лет ей еще далеко!