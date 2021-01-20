Моргенштерн не будет защищаться перед прокуратурой и метит на Евровидение

Концертный директор рэпера Моргенштерна Владимир Шавгулидзе заявил, что ни творческая команда, ни адвокаты артиста не намерены присутствовать на суде по делу о запрете песни «Я съел деда».

«Мы никак не собираемся себя защищать на суде, а желаем всем относиться к жизни с юмором, не думать слишком глубоко, а также удачи, успехов, здоровья, хорошего настроения всех любим, уважаем, поддерживаем, крепко обнимаем», – цитирует Шавгулидзе «Полит.ру».

Напомним, против композиции выступает петербургская прокуратура. Экспертиза при этом не смогла доходчиво объяснить, что не так с текстом. В песне Моргенштерн рассказывает о том, как съел деда и наелся.

В интервью у Юрия Дудя исполнитель охарактеризовал трек, как бессмысленный, якобы это всего лишь забавная глупость.

Тем временем сам певец опубликовал в Instagram сторис, где заявил, что готов покорить конкурс Евровидение.

Следом артиста поддержал коллега по сцене – Тимати. Он опубликовал сторис с поддержкой кандидатуры рэпера и заявил, что у того есть все для победы — и ногти (Моргенштерн красит ногти лаком), и хит «Пососи». Тимати предложил создать петицию для выдвижения артиста на международный конкурс песни.

В упомянутой песне Моргенштерн поет, что не работал на государство, «но теперь будет», а также в общем рассказывает о своем богатстве, успехах, генитальном превосходстве и называет свое лицо «коробкой». Но песня для конкурса точно не подойдет, потому что стала популярной уже минувшим летом, а конкурсный материал по правилам должен быть моложе октября предыдущего года.

Напомним, в прошлом году из-за пандемии конкурс Евровидение был отменен. На него от России выдвигалась бабл-поп-группа Little Big. Пока не ясно, сохранится ли за ними право на представительство, но популярность коллектива в европейских чартах играет в их пользу.

Ранее Sobesednik.ru писал, что занявший в 2012 году на Евровидении второе место коллектив «Бурановские бабушки» готов записать трек с Little Big.