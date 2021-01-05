Шеф Ивлев: Моя девушка Лера идеально готовит пять блюд

Константин Ивлев рассказал в интервью Sobesednik.ru о встрече Нового года и своей возлюбленной Лере Куденковой.

На телеканале «Пятница» с большим успехом прошел проект «Битва шефов», в котором шеф-повар и ресторатор Константин Ивлев встретился на кулинарном ринге с кондитером Ренатом Агзамовым. Во время эфиров зрители не только восхищались мастерством знаменитых кулинаров и их команд, но и критиковали Ивлева за то, что он в то время, как в стране кризис, выбрасывал еду в мусор. Ответ критикам Константин дал в эксклюзивном интервью Sobesednik.ru.

Кастинг поваров в команды шефов проходил прямо в эфире «Пятницы». В каждую команду входило по шесть участников разных профессий.

– Я рад тому, что Россия богата не только газом и нефтью, но и кулинарными талантами, – делится своими впечатлениями от проекта 46-летний Константин Ивлев. – Да, не у всех всегда все получалось хорошо. Но страсть, жажда и желание показать себя или свои умения всегда были в русском человеке. Так что сезон получился мощный.

– Как сложились ваши отношения с соведущим?

– Мы с Ренатом не закадычные друзья, но профессионально и по-человечески очень тепло относимся друг к другу. Всегда рады пожать друг другу руку и обнять. Он стал полностью телевизионным человеком, и мне это приятно.

А еще у Рената как у человека, который поднялся сам, не такая уж большая корона. Маленькая коронка по сравнению с моей.

– «Битву шефов» критиковали за то, что вы выбрасывали еду. Зрители писали, что это недопустимо в кризис. Что вы им ответите?

– На любом заводе – ювелирном, фармацевтическом, пищевом, есть такое понятие, как брак. Соответственно, он выбрасывается. Если люди приносили то, что невозможно было есть, либо даже на это смотреть, оно тут же шло в утиль.

Скажу откровенно, что не переживаю по поводу того, что выбрасываю еду. Понятно, что есть божий завет, понятно, что дети Анголы голодают. Но я нахожусь в своей профессии, и в ней не считается человеческим или профессиональным преступлением выбрасывание некачественного продукта.

Брак никогда нельзя допускать ни до потребителя, ни до себя, ни тем более до своего соведущего. Рената я люблю и лелею.

– В новогодние праздники страдаете из-за ограничений работы ресторанов, клубов?

– Мне вообще по барабану. Новый год никогда не отмечал в заведениях и не буду, потому что с детства знаю, что это домашний праздник. Никогда не меняю традиций и всегда его отмечаю в кругу близких, друзей. В этот раз было то же самое.

Мы переехали в загородный дом, позвали гостей. Как всегда, было много подарков, Дед Мороз, дети, вкусная еда. Самым главным было не заснуть до речи президента, потому что был подготовлен список желаний, который нужно было под бой курантов спалить, запить шампанским и заесть черной икрой.

– Какие блюда были на вашем новогоднем столе?

– На новогодний стол нужно положить все самое вкусное и интересное. Поэтому у меня, как всегда, были крабы, рыба копченая, холодец, засохшие шпроты, маринованные маслины, большое количество салатов: «Цезарь», «Оливье», сельдь в дубленке. Я стал меньше есть мясо, поэтому приготовил рыбу под соусом терияки.

– В вашей семье кто шеф-повар?

– Моя девушка Лера идеально готовит пять блюд. Она это делает, когда мне лень. А вообще, в семье готовлю всегда я, потому что мне это нравится, я это умею и понимаю. Самое главное, что получается очень вкусно.

Всех поздравляю с наступившим Новым годом! Желаю всего самого лучшего: любви, удачи, благополучия! Пусть у каждого будет свой Дед Мороз, который исполнит все мечты. Обнимаю всех!