Ренат Агзамов: Не хочу, чтобы подельники Джурило наживались на мне!

Любимый кондитер Филиппа Киркорова, Ксении Бородиной и Яны Рудковской, ведущий кулинарного шоу на «Пятнице» Ренат Агзамов оказался в суде. 37-летний примерный семьянин и отец обвинил свою бывшую пассию Наталью Джурило в вымогательстве, а она его – в избиениях и в том, что у нее случился выкидыш.

«Из-за него я потеряла ребенка и полностью испортила себе здоровье. Он не хотел ребенка, которого я ждала от него. Нанес мне удары в живот. Они были резкие, я не успела ничего сделать или сказать. Пока я испытывала боль, он говорил очень много о том, что это будет хорошо для нас обоих, что он будет помогать мне деньгами, – выдала Наталья сенсационные новости на допросе. – Я планировала получить от Рената 3 миллиона рублей в качестве компенсации, на оплату квартиры и лечение, а также чтобы раздать долги. Больше я не хотела его беспокоить, хотела уехать в Сочи и лечиться дальше».

Мы связались с чемпионом России по кондитерскому мастерству, широко известным всей светской Москве Ренатом Агзамовым. И вот что он сказал:

– Я в юности встречался с Натальей, именно поэтому, когда стали поступать угрозы, не сразу обратился в правоохранительные органы. Поверьте, если бы моей семье угрожали другие люди, я бы сразу набрал 02. Наталья действовала в сговоре с другими людьми, мою семью терроризировали. Мне, моей жене регулярно поступали угрозы. До этого Наташа обращалась ко мне с просьбой о помощи, она просила дать ей деньги на лечение. Я помог, все-таки мы когда-то были близки. А потом началось вымогательство и угрозы. Мне даже пришлось жену и сына отправить за границу. Поэтому я обратился в полицию, передал им все аудиозаписи разговоров и СМС, которые она мне писала. Сейчас она находится в СИЗО, и я уверен, что ситуация решится в рамках правового поля. Уже медиками установлено, что она не была беременна, а информация о том, что я ее ударил в живот и у нее случился выкидыш – клевета. Я не понимаю, зачем ей потребовалось поднимать всю эту шумиху в СМИ. Тем более это дело длится уже давно (Наталья более полугода находится в следственном изоляторе. – Прим. автора). Думаю, что они обратились к журналистам, дабы расплатиться за услуги с адвокатом. Он у них молодой человек, решил, как сейчас говорят, хайпануть на этом деле, статус себе заработать. А я больше не хочу, чтоб ни он, ни Наталья, ни ее подельники наживались на мне! Пока идет следствие, не могу всю информацию разглашать, но думаю, что оно все расставит на свои места.

– Наталья обвиняется по статье «Вымогательство». О том, что группа лиц действовала – у меня нет информации. Суда еще не было, – объясняет Александр Окуджава, адвокат обвиняемой.

– Есть меддокументы о том, что она была беременна?

– У меня есть подписка о неразглашении, которую я нарушать не могу.

– Как себя чувствует Наталья?

– Чувствует себя плохо, у нее аллергия на лекарства, на табачный дым. Какую помощь можно оказать в условиях изолятора? Минимальную. Заболеет – дадут аспирин или анальгин, но от этого у нее будет анафилактический шок.

– Получается, что Наталья – потерпевшая, а Ренат должен быть на скамье подсудимых?

– Основанием для возбуждения уголовного дела послужило заявление потерпевшего, что его не так поняли. Мужчина и женщина, у которых были длительные отношения, неправильно друг друга поняли. Это недоразумение, которое, я надеюсь, разрешится, и Наталью отпустят.

Вся семья Джурило восприняла ее арест болезненно. Ее мама Анна Викторовна слегла в больницу.

– Мы хотим защитить Наташу, очень переживаем за нее, но всего опасаемся, – кратко высказался ее двоюродный брат Дмитрий.

По информации некоторых СМИ, маму Натальи тоже хотели привлечь за соучастие. Но, учуяв запах жареного, в дело вмешался известный в узких кругах общественный деятель Денис Меркулов. Все родственники Натальи заявили нам, что контакты с прессой – только с его санкции. Но печатные СМИ Денису малоинтересны, куда интереснее ток-шоу.