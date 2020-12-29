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"С ума сошел!": шеф-повар Ивлев устроил на съемках телешоу продуктовый скандал

Культура и ТВ
18:31, 29 декабря 2020

"С ума сошел!": шеф-повар Ивлев устроил на съемках телешоу продуктовый скандал
Константин Ивлев//фото: скриншот YouTube
Константин Ивлев//фото: скриншот YouTube

На телеканале «Пятница» подходит к своему завершению проект «Битва шефов», в котором на кулинарном ринге встретились и собрали свои команды поваров ведущий российский ресторатор Контантин Ивлев и знаменитый кондитер Ренат Агзамов. Последний поделился корреспондентом Sobesednik.ru впечатлениями от съемок, а также от работы со своим соперником.

Напомним, что кастинг поваров проходил прямо в эфире «Пятницы». В каждую команду входило по шесть участников разных профессий.  Шефы не только передавали подопечным мастерство, но и доказывали свой авторитет.

– Мы с Костей Ивлевым были знакомы до съемок, – говорит 39-летний Ренат Агзамов. – Не скажу, что мы дружили. Но я знал, что есть такой сильный шеф-повар, и он знал, что есть такой сильный кондитер, как я. Мы друг друга уважали и уважаем по сей день.

Костя – хороший, грамотный человек. При всем своем двухметровом телосложении и рычащем голосе в жизни он очень добрый, обаятельный и пушистый.

Хороший мужик, специалист, но я, конечно, лучше (смеется. – Прим. Sobesednik.ru).

– Вы столкнулись с какими-то сложностями на проекте?

– Нет. Проект мы снимали легко, вся съемочная группа состояла из специалистов, которые до этого работали над проектом «Кондитер», кто-то из них снимал «Адскую кухню». Поэтому мы в принципе работали в родных стенах, с родным коллективом. Я получил колоссальное удовольствие от съемочного процесса, талантливых участников и своего соведущего. Часто бывает, что во время съемочного процесса сильно устаешь. А вот после «Битвы шефов» я получил такой заряд эмоций, что мне их хватило на то, чтобы в Новый год радовать множество людей большим количеством тортов.

Ренат Агзамов и Константин Ивлев//фото: скриншот YouTube

Несмотря на все дифирамбы в адрес Константина Ивлева, Ренат все же признался нам, что в ходе съемочного процесса у них с соведущим были противоречия. В интернете проект «Битва шефов» подвергся критике из-за того, что на съемках выбрасывались продукты. Зрители писали, что это недопустимо в то время, как в стране кризис и большое количество людей потеряло заработок.

– Я согласен с этой критикой, – утверждает Ренат Агзамов. – Мне не нравилось, что Костя Ивлев выкидывал еду в мусорку. Сам я так поступал буквально пару раз. Видимо, просто посмотрел, как это делает старший брат и, будучи младшим, по дурости повторил. На самом деле я против этого категорически. В жизни никогда продукты в мусорку не выкидываю.

В одной из серий участники сделали три килограмма фарша, а Костя начал весь этот тазик с мясом выкидывать в ведро.

Я говорил: «Ты с ума сошел! Оставь, я себе пожарю котлеты! В чем тазик виноват? В чем виноваты три килограмма фарша? Да я лучше съемочную группу накормлю после рабочего дня!» А Ивлев все равно все выкинул! Но зрители видели, что я боролся как мог!

Ренат Агзамов родом из Сочи. В 2002 году он победил на чемпионате кондитеров в Краснодаре и принял решение переехать в Москву. В столице Ренат не только стал ведущим кондитером России и телезвездой, но и обзавелся семьей. Со своей женой Валерией он воспитывает сына Тимура.

– Новый год буду отмечать с семьей – женой и ребенком, – продолжает Ренат. – Мы хотели, чтобы к нам прилетела моя мама, брат. Уже были куплены билеты, но родные заболели коронавирусом, и, естественно, их приезд отменился.

Кондитер Ренат Агзамов//фото: скриншот YouTube

– Как вы сами укрепляете свой иммунитет в пандемию?

– Принимаю витамин D. Еще очень помогает в этом деле баня, контрастный душ, купель. Нужно сначала хорошо распариться, прогреться так, чтобы тело аж пятнами покрылось, погрузиться в ледяную купель, а потом обратно отправиться в горячую баню с веничками, горными мятными травами, сочинским эвкалиптом. Это все, я считаю, закаляет иммунитет лучше любых лекарств.

– В пандемию многие открыли для себя новые увлечения. Как у вас с этим?

– В апреле, практически в самом начале самоизоляции, я сел на мотоцикл и теперь я главный мотогонщик Москвы. Сейчас, правда, не сезон, но каждую неделю хожу заниматься с тренером на крытые площадки. Я схожу с ума по мотоциклам – с утра до вечера смотрю видеоролики про них и теперь собираюсь в дальнее путешествие. Как говорят байкеры – «на дальняк». Весной поеду на мотоцикле во Владимир, в Нижний Новгород и, может быть, в Казань.

Последний, предновогодний выпуск проекта «Битва шефов» выйдет в эфир телеканала «Пятница» 30 декабря в 13:00. Ведущие будут обсуждать и готовить праздничные блюда, которыми россияне так любят украшать новогодний стол: селедка под шубой, осетр, поросенок и, конечно же, легендарный торт «Сказка». Участникам проекта предстоит пройти три испытания: командный конкурс, коронное блюдо от шефов и финальную битву. На приготовление каждого блюда отводится всего 60 минут.

Теги: #Знаменитости #новости звезд #телеканал Пятница

Рубрика: Культура и ТВ

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