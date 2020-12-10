Какие ножки: молодая пассия шеф-повара Ивлева в соблазнительном боди взорвала Сеть

Новая избранница самого известного российского шеф-повара Константина Ивлева, 28-летняя Валерия Куденкова опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram мотивирующий пост о психологии. Между тем к публикации с глубокими рассуждениями девушка прикрепила снимок, который в буквальном смысле взорвал соцсети, заставив многочисленных поклонников думать только о ее соблазнительных формах.

В подписи под этим снимком Куденкова взялась рассуждать о своей излюбленной психологической технике, которую сама она называет «всегда говори да».

Между тем на прикрепленном фото 28-летняя невеста Ивлева предстала перед публикой в черном боди с надетым поверх него белым топом, соблазнительно оголившим ее плечи. В общем и целом призывы молодой возлюбленной одного из самых популярных шеф-поваров страны остались почти незамеченными подписчиками, которые принялись массово писать комментарии с комплиментами в адрес ее физической формы и внешности.

«Лера, просто огонь», «Какая красота, просто нет слов», «Хороший пост, и сама красивая», «Какие ножки, соблазнительница», «Конфетка», – пишут восторженные пользователи.