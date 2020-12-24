Юрий Фирсов раскрыл неприятную правду о семье Валентины Легкоступовой

Со дня смерти известной российской певицы Валентины Легкоступовой прошло уже больше 4 месяцев, однако обстоятельства ее скоропостижной кончины продолжают обсуждаться в обществе, поскольку близкие заслуженной артистки винят в произошедшем ее последнего мужа – яхтсмена Юрия Фирсова. Теперь же к этой истории добавился еще и спор за наследство, в рамках которого между вдовцом исполнительницы хита «Ягода-малина» и родственниками Валентины Валерьевны вспыхнул новый конфликт.

Не так давно ситуацию прокомментировал сам Фирсов, отметив, что претендует на наследство покойной супруги исключительно ради того, чтобы ее дочь Анетта Бриль не обманула брата, поскольку считает, что доверять ей нельзя. Примечательно, что в последнее время у Бриль и Фирсова накопилась масса взаимных претензий. К примеру, вдовец Легкоступовой утверждает, что дочь артистки не возвращает ему крупную сумму денег, которая оставалась в квартире ее матери. В свою очередь Анетта продолжает утверждает, что Фирсов прямо причастен к смерти Валентины.

Сдерживать свое возмущение из-за этих обвинений мужчина не стал и появился в студии популярного ток-шоу «Пусть говорят» в эфире «Первого канала», решив раскрыть все тайны семьи Легкоступовой. По его утверждению, сын заслуженной артистки имел определенные связи с представителями криминального мира в Испании.

«Никто не интересовался, по какой причине Валя решила продать дом стоимостью 350 000 долларов и уехать с Тенерифе? Она пошла на это только из-за того, что ее сын Матвей принимал участие в вооруженным ограблении. Ей в буквальном смысле пришлось сбежать с острова, продав дом по цене заметно ниже рыночной. Мне об этом сама Анетта рассказывала», — заявил яхтсмен в студии программы.

Примечательно, что муж Легкоступовой и прежде нелестно высказывался о ее наследнике. Он, в частности, заявлял, что молодой человек мог похитить у матери деньги, а в отдельных эпизодах и вовсе вел себя крайне агрессивно. Несмотря на все эти обстоятельства Фирсов хотел бы ему помочь, в связи с чем якобы и заявил права на наследство покойной супруги. По крайней мере так свой поступок объясняет сам Юрий Фирсов.

«Мне известно, что сейчас на наследство претендует только Анетта, поэтому есть риск, что Матвей вообще останется ни с чем. Клянусь, все имущество, которое будет получено мной после раздела, я сразу же передам ему. Мне ничего не нужно. Петь песни покойной супруги я не собираюсь, у меня для этого нет данных. Я лишь претендую на наследственную массу, а что именно в нее включено, мне неизвестно», — добавил он.

Впрочем, Анетта утверждает, что доверять словам вдовца нет никакого смысла. Ей кажется странным, что ее мать, которая прежде практически не позволяла себе употреблять спиртное, после свадьбы с яхтсменом неожиданно запила. Кроме того, она обвиняет мужчину в неоказании первой помощи травмированной Валентине Валерьевне, ведь впоследствии оказалось, что именно травма стала основной причиной ее последующей смерти.