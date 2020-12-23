Снявшая интимное видео Виктория Боня подогрела слухи о романе с Сафиным

Бывшая участница «Дома-2» Виктория Боня поделилась видеозаписью совместного отдыха с теннисистом Маратом Сафиным. Они проводят рождественские каникулы, путешествуя по Монако.

Виктория записала видео, где спросила Марата о том, какие девушки ему нравятся. Бывший спортсмен ответил: «натуральные», у которых «ничего не накачано» и волосы небрежно уложены, будто она только спросонья.

Боня в ответ игриво хихикнула и прокомментировала: «Значит, я подхожу!»

А затем спросила Марата, как она выглядит по утрам. «Узнаваемо», – застеснялся 40-летний теннисист.

На следующее утро Виктория снова подбросила дров в костер сплетен о себе, записав видео на кухне и рассказав о том, как они с Маратом ели рыбу его приготовления.

Подписчики вспомнили, что совсем недавно блогер называла Сафина просто другом и уверяла, что между ними нет романтических отношений.

Интернет-комментаторы заметили, как светятся глаза Виктории утром, и предположили, что это наверняка благодаря страстной ночи.

«Такие вы четкие! Хочется, чтоб вы парой были!», «Виктория, вы такие классные. Вы были бы идеальной семьёй! Побольше совместных видео нам. Марат такой скромняшка», «Вы хорошо смотритесь вдвоём», – пишут пользователи, желая Вике и Марату поскорее стать парой официально. А что, должно ведь быть в уходящем году и что-то хорошее!