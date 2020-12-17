"Боюсь спугнуть свое счастье": Наташа Королева – откровенно об отношениях с Тарзаном

Певица рассказала о бессонных ночах и расследовании «измены» мужа.

Для Наташи Королевой уходящий год оказался весьма непростым. Певица признается: он ей принес много разочарований. В первую очередь, в друзьях, которым она доверяла. Впрочем, Королева сдаваться не привыкла. Она продолжает вести активную жизнь и готовится к премьере шоу «Племя» на телеканале «Пятница». Любимый супруг – Тарзан – ее во всем поддерживает.

– Самый позитивный момент этого года – как ни странно, карантин, – говорит Наташа. – Мы всей семьей оказались дома на долгое время. И для нас это были самые прекрасные дни, которые мы за многие годы смогли провести вместе. Наверное, лучшее время в моей жизни. Нам настолько хорошо всем вместе, что страшно спугнуть это счастье. Когда объявили о снятии ограничений, мы даже расстроились. Знаете, пандемия нас сплотила и внесла что-то новое в семейные отношения. Это самое позитивное.

Однако на долю Королевой выпали не только радости, но и череда испытаний. В первую очередь, связанных с «изменой» Тарзана.

– Много бессонных ночей провели? – спрашиваем мы у звезды.

– Не могу сказать про бессонные ночи. Но все, конечно, было крайне неприятно.

Когда твою семью берут в разработку и показывают лживые истории под соусом романа – это гадко!

Все остальное – дело полиции, которая сейчас разбирается, кто организатор, кто заказчик и исполнитель этого дешевого представления! Одна участница уже сидит в СИЗО!

P.S. Большое интервью Наташи Королевой о семье, коронавирусе, бизнесе и многом другом читайте на следующей неделе на Sobesednik.ru.