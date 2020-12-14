Расставшегося с женой Деревянко заставляют вернуть крупный долг (видео)

Актер Павел Деревянко оказался должен десятки тысяч рублей, причем узнал он об этом совершенно случайно на светском мероприятии.

Павел Деревянко пожаловал на светскую премьеру фильма «Серебряные коньки» в приподнятом настроении. Артист с удовольствием делился своими планами на зиму.

– К сожалению, я плохо катаюсь на коньках. Но каждый год с наступлением зимы, выпадением снега я, проезжая мимо очередного катка, мечтаю о том, что мы с дочками поедем покатаемся, – делится 44-летний Деревянко. – Надеюсь, в этом сезоне доедем-таки. Новый год, как обычно, встречу с семьей – в Подмосковье все вместе забалдеем. А потом поедем к друзьям.

Новогоднее настроение у меня есть уже несколько дней, – признался Павел. – Так здорово! Жду волшебства. Наша семейная традиция – за пару-тройку дней до Нового года наряжаем елку. В Деда Мороза не переодеваюсь, дети меня сразу вычислят. Желание в этот праздник загадываю самое хорошее – чтобы был мир во всем мире.

В мире самого Павла Деревянко все не так уж гладко: на днях его гражданская жена Дарья Мясищева, с которой они вместе уже 10 лет, подтвердила слухи о расставании с актером. При этом разошлись супруги без скандалов, сойдясь во мнении, что их решение не должно негативно отразиться на воспитании детей.

Подводя итоги уходящего 2020-го, артист признался, что его не обошла «модная» болезнь.

– Я единственный в семье, кто переболел коронавирусом, но в очень легкой форме, – отметил Павел. – А в целом год был интересный. Не могу сказать, что для меня он был плохой. Временами переживал какие-то личностные моменты, но 2020-й для меня был также успешен, как и предыдущие все. Я в радости провел этот год.

Говоря все это, Павел Деревянко и не подозревал, что в считанные секунды его настроение испортит неожиданная новость. Одна из тележурналисток привела актеру данные из открытых источников, согласно которым на Деревянко числится неоплаченный транспортный налог в 60 тысяч рублей.

– Вы знаете то, чего не знаю я. Как такое может быть? – произнес ошарашенный артист.

Я все оплачу. Долги я возвращаю просто железно, за мной не заржавеет. Я не люблю быть никому должен. Надо срочно оплатить, чтобы не было конфуза, чтобы мне однажды не закрыли выезда из страны. Спасибо, что сказали!