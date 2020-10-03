Новогодний хит: на ММКФ Михалкова показали альтернативу "Ёлкам"

Фильм Михаила Лошкина «Серебряные коньки» о банде карманников-конькобежцев, орудующих на замерзших каналах старого Петербурга, показали сразу после церемонии открытия Московского кинофестиваля. В прокат он выйдет в декабре и станет новогодней сказкой получше и поосмысленнее, чем бесконечные легковесные «Ёлки» и прочая «киноржака».

Фильм, конечно, сделан по известным лекалам, и многие после сеанса шептались, что по своей романтичности, сентиментальности и нарочитой драматичности он напоминает «Титаник». Но это картина, в которой до мельчайших деталей передан дух столичной жизни России 1900-го года.

Это не просто драма, и уж точно не криминальная драма, и не просто любовная история. Здесь продавцы баранок соседствуют с «Капиталом» Маркса, попадающем в руки девушки из высшего общества. Здесь видно, как достоинство и благородство высшего дворянского сословия ничтожно на фоне дремучей архаики российской жизни. А воры-подонки оказываются не подзаборной шпаной, а борцами за идею. Здесь всё понимающий, но рассудительный и ироничный светила химии Дмитрий Менделеев воплощает в себе строчку из нынешнего российского гимна «мудрость народная».

Понятные широкой аудитории драматичные приемы режиссера – это лишь внешний эмоциональный слой, помогающий восприятию картины. Фильм глубже, он отражает общественные противоречия, которые в итоге и привели страну к трагедии 1917 года и способствовали изменениям во всем мире. Никита Михалков (дай Бог ему здоровья) в своем «Солнечном ударе» задавался вопросом, как ЭТО ВСЁ могло произойти. Михаил Лошкин в «Серебряных коньках» отвечает Михалкову, почему этого не могло не произойти.