Никита Михалков не сможет открыть Московский кинофестиваль: сел на карантин

Президент Московского кинофестиваля Никита Михалков находится на карантине и не сможет встречать гостей на церемонии открытия 1 октября, а также присутствовать на форуме. Об этом на условиях анонимности Sobesednik.ru сообщил источник, близкий к семье кинорежиссёра.

«В лучшем случае рассчитывает быть на церемонии закрытия», – уточнили в окружении Михалкова.

Традиция торжественной встречи президентом ММКФ гостей красной дорожки прерывается не в первый раз за последние годы: у Никиты Сергеевича были серьёзные проблемы с тазобедренным суставом, а в 2016 году аккурат накануне форума он заболел воспалением лёгких.

В этом году причина отсутствия Михалкова на церемонии открытия пока не называется, можно только предположить, что карантин связан с пандемией коронавируса. Сегодня стало известно, что на самоизоляцию во второй раз за год ушла министр культуры России Ольга Любимова (на этот раз «корону» обнаружили у её знаменитого отца Бориса Любимова; известно, что Никита Сергеевич тесно связан с семьёй Ольги Борисовны). Кроме этого, на «Кинотавре» на прошлой неделе коронавирус был обнаружен у режиссёра Александра Молочникова. Большой театр и РАМТ вынуждены были отложить свои ключевые спектакли из-за COVID-19 у актёров.

Помимо церемонии открытия, которая пройдёт без Михалкова, срывается один из ключевых сюрпризов фестиваля – показ легендарного фильма Никиты Сергеевича о Чехове. Судя по всему, речь идёт о работе 1993 года. Тогда фильм, в котором снимался, в частности, молодой Александр Збруев, не удалось завершить. Однако, несмотря на то, что лента осталась неоконченной, Михалков её смонтировал и намеревался представить публике на ММКФ-2020, а также объяснить, почему работа тогда не была завершена.

Пресс-служба Никиты Михалкова официально не смогла оперативно подтвердить или опровергнуть информацию о том, что режиссёр не сможет присутствовать на кинофестивале. Sobesednik.ru отправил официальный запрос.