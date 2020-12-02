"Делюсь секретом": Екатерина Андреева рассказала, когда закончится коронавирус

Телеведущая «Первого канала» Екатерина Андреева назвала срок окончания пандемии COVID-19.

Как известно, у ведущей программы «Время» Екатерины Андреевой весьма оригинальный личный взгляд на коронавирусную инфекцию. Телезвезда, исправно сообщающая зрителям с экрана телевизора о росте числа заболевших и умерших от COVID-19, относится к пандемии скептически. Выяснилось это примерно месяц назад, когда Андреева опубликовала в своем Instagram комментарий, в котором подвергла сомнению данные российских врачей и мировую статистику о заражении коронавирусом. «Не люблю, когда так примитивно дурят народ», – высказалась звезда «Первого канала». Назвав тех, кто находится под впечатлением от жутких цифр статистики по ковиду, «закошмаренными людьми».

Екатерина призналась, что неохотно пользуется средствами индивидуальной защиты: по мнению ведущей, постоянное ношение маски может спровоцировать эмфизему легких из-за недостаточного поступления кислорода, а это, намекнула Андреева, похуже COVID-19.

В новом посте телезвезда открыла своим подписчикам новую тайну: Екатерина Андреева по секрету поделилась с фолловерами датой окончания пандемии коронавируса.

Рассказывая о веселом возвращении домой после смены в телецентре Останкино, когда Екатерина на светофоре поравнялась с машиной полиции и устроила «дискотеку» («Ребята из полиции, увидев меня, включили световое оформление, а я звук музыки прибавила», – написала Андреева), она отметила, что в наше время тяжело жить без радости, хотя бы самой маленькой.

Андреева заявила, что пандемия закончится 21 марта 2021 года // фото: скриншот Instagram

– Так что делюсь с вами светом в ночи и надеждой, что вся хмарь рассеется, как дым, 21 марта, – заявила Екатерина Андреева. – Так звёзды говорят, и в переводе с санскрита такие периоды называются «грязная вода» и бывают приблизительно (плюс-минус года 2) раз в 60 лет. Когда вдруг какая то муть возникает из ниоткуда и уходит в никуда. Так что ждём.

Хотя сведения телеведущей весьма сомнительны и не основаны ни на каких научных данных, Екатерине уже поверили: «Пусть ваши слова сбудутся. Замучили эти запреты», – написала Андреевой одна из ее поклонниц. Сама ведущая, кстати, твердо верит, что ее информация точна на 100% – это она утверждает в своих ответах на комментарии подписчиков.