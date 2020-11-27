"Паша пострадал из-за девушек". Вскрылись неожиданные подробности потасовки с Прилучным

Павел Прилучный продолжает восстанавливаться в больнице после серьезной травмы головы. Там его регулярно навещает возлюбленная, актриса Мирослава Карпович. Впрочем, медики порадовать ее пока не могут. Из-за последствий травмы актер не сможет разговаривать как минимум в течение месяца.

Известный биоэнергет и таролог Таис Фиолетова уверяет: то, что произошло с Павлом, – неслучайно. И, если актер, выйдя из больницы, не предпримет необходимых действий, проблемы в его жизни продолжатся.

Таис Фиолетова

– Самая большая беда Прилучного – это его поклонницы, – считает Таис. – Многие девушки хотят его привлечь к себе магическим способом, я это вижу. Каждый месяц он получает по десять-пятнадцать приворотов на себя. А это очень большой удар по судьбе. Поэтому ему обязательно нужно ставить защиту. Пока что он не защищен совершенно. Пусть берет пример с Киркорова. Филипп – лидер в плане приворотов, которые на него наводят фанатки. Но Киркоров понял, что все это негативно сказывается на его жизни, и поставил защиту. А Паша – нет.

Восстановление после травмы займет у Прилучного несколько месяцев. Все это время Павел не сможет вернуться к привычной жизни.

– Последствия травмы еще долго будут давать о себе знать, – продолжает Таис. – С дикими головными болями и слабостью ему придется существовать в течение трех-четырех ближайших месяцев. Конечно, под присмотром врачей он поправится. Но поймите: Павел всегда был и будет очень эмоциональным и вспыльчивым человеком. Ему трудно устоять, если рядом кого-то обижают или оскорбляют. И в этот раз он просто не мог не заступиться за человека в силу своего темперамента. Более того, он впоследствии часто будет попадать в подобные ситуации.

Я советую ему больше эмоций отдавать на работе, – уверяет Таис. – И стараться более холодно относится к людям и оскорблениям, которые он слышит, в том числе и в свой адрес. Иначе он часто будет попадать в такие ситуации. Паше надо думать о том, что здоровье и лицо – это гарантия его успеха, частых приглашений в проекты.