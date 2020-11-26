"Его роли связаны с темной стороной". Эзотерик озвучила причины бед Павла Прилучного

Миллионы фанатов недоумевают, что же происходит с любимым актером Павлом Прилучным. Весь последний год его имя не сходит с газетных полос. Причем одна история хуже другой: измены, якобы проблемы с алкоголем, избиение жены, развод. А недавно к этому списку прибавились еще и тяжелейшие травмы, полученные в результате потасовки в Калининграде, заявление в полицию. Неужели у актера началась черная полоса в жизни? Или же это проклятья завистников? Sobesednik.ru поинтересовался у эзотерика и энерготерапевта Юлианы Миляевой.

Фото: личный архив

По словам нашего эксперта, столь сложная негативная ситуация в жизни Павла возникла из-за ряда обстоятельств.

– Давайте разбираться самого начала – дня рождения актера, – говорит Юлия. – Он появился на свет 5 ноября 1987 года. В астрологии самым опасным периодом для жизни каждого человека считается время: месяц до и после его рождения. В этот момент желательно не нарываться на конфликты и, особенно, следить за здоровьем. Но так как Павел Прилучный по гороскопу скорпион, а скорпионы очень любят нарушать правила, догмы поведения ему чужды. Он всегда будет доказывать свою правоту. Этот знак зодиака любит вкус победы, чего бы ему это не стоило. С одной стороны, волевой характер помог актеру добиваться таких творческих высот, с другой – неумение вовремя остановиться и принципиальные нарушения всех существующих правил тянут актера вниз.

Особо стоит обратить внимание на возраст актера, подчеркивает экстрасенс.

– Павлу недавно исполнилось 33, а это так называемый возраст Христа, – продолжает наша собеседница. – Данный жизненный этап начинается с трансформации личности, завершения старого и создания нового. Это переломный момент в жизни любого человека, когда происходит много опасных ситуаций, порой граничащих с жизнью и смертью. Это период осознания и переосмысления: кто я и кем я действительно хочу быть. Нельзя не учесть и сам 2020 год. Год крысы, к тому же високосный. Это время больших испытаний. Все события усиливаются двукратно, как хорошие, так и плохие. Все вышеперечисленные аспекты соединились и обрушились на Прилучного с удвоенной силой. Да, их можно было бы избежать, если бы не темперамент Павла и его привычка лезть на рожон. Не стоит забывать, что последний год актер находился в бракоразводном процессе, и его психологическое состояние нестабильно. Хотя на самом деле, это очень рациональный человек, который умеет добиваться своих целей.

Также эзотерик уверена: неудачи актер притянул к себе сам – из своих же фильмов.

– Павлу часто достаются роли в криминальных и фантастических фильмах: «Рубеж», «Квест», «Закрытая школа», «Тайный город» и другие, – констатирует эксперт. – Его главные роли имеют связь с темной стороной и большим количеством негатива. Получается так, что Павел перенимал все эти события, пусть даже и в игровой форме в кино, на свою реальную жизнь. Эта негативная энергетика осталась в поле актера и нашла отражение в его жизни в этих страшных моментах. То, что актер играет на сцене или в кино для подсознания особо не имеет значения – все эти сцены записываются как бы на подкорку и затем начинают реализовываться в реальной жизни. А когда человек находится в смещенном энергетическом поле, он постепенно сходит со своего жизненного пути, постоянно сталкиваясь с препятствиями. Так и Павел сейчас стоит на перепутье. Либо он возьмет себя в руки, либо же поддастся темной энергии и уйдет вниз. В этом случае в его жизни появятся проблемы с алкоголем и наркотиками. И это для него может закончиться достаточно печально. Если же он осознает все риски и сделает правильный шаг в сторону развития, то его ждет огромный успех, как в творчестве, так и в личной жизни. Не стоит забывать, что перед нами сильная личность, умеющая побеждать, поэтому он может из этих событий выйти достойно.

Энерготерапевт Юлиана Миляева советует актеру заняться энергетическими практиками, которые помогут Павлу расставить правильно жизненные ориентиры и уменьшить количество негатива в его жизни.