"Цинизм жуткий!": Сын Джигарханяна ответил желающей родить от его покойного отца

Уход Армена Джигарханяна потряс актерскую среду. Впрочем, нашлись и такие, кто решил заявить о себе в связи с трагедией. Светская львица Алена Кравец, например, призналась, что хочет родить от покойного Джигарханяна ребенка. Мол, она слышала, что во время совместной жизни с Виталиной Армен Борисович якобы сдавал свое семя на хранение. Теперь она просит отдать биоматериал ей.

Сын Джигарханяна в недоуменении от заявления Кравец. Об этом он заявил в беседе с корреспондентами Sobesednik.ru.

– Уже стало привычным, что после смерти известной личности желающие попиариться на горе появляются со скоростью нарывов при бубонной форме чумы, – говорит Степан Джигарханян. – Уход Армена Борисовича – одного из последних корифеев советского театра и кинематографа – повлек за собой все то же самое, только в ещё более циничной форме. Чего только стоят последние заявления этой дамочки о банках спермы, искусственных оплодотворениях и прочей лабуде. Цинизм высшей степени. О моральном облике сочинителей и авторов говорить нет смысла – тут все ясно и без моих комментариев. Вопрос к публике: неужели и это все будет проглочено с аппетитом и не вызовет рвотного рефлекса?

Напомним, что Степан Джигарханян живет в Америке. Сразу после известия о кончине отца он вылетел в Россию. Сейчас он активно поддерживаю маму – любимую супругу Армена Борисовича Татьяну Власову, которая была с ним до последних дней.

– Не надо описывать, какое состояние сейчас у Татьяны Сергеевны, – продолжает Степан. – Наверное, всем и так понятно. Мама убита горем.