"Омерзительно!": врач "врезала" Кравец из-за желания родить от покойного Джигарханяна

Новость о том, что светская дива Алена Кравец хочет родить ребенка от покойного Армена Джигарханяна, активно обсуждают в шоубизнесе. Кравец уверяет: во время совместной жизни с Виталиной Армен Борисович сдал свой биоматериал на хранение в специальный банк. И теперь Аленушка хочет им воспользоваться, чтобы родить ребенка. Клинический психолог и сексолог Елена Перелыгина в ужасе от происходящего.

Елена Перелыгина // Фото: личный архив

– Это омерзительно! – возмущается Перелыгина. – Какое кощунство! Надеюсь, у родственников Армена Борисовича хватит ума не дать ей биоматериал известного и заслуженного человека. Ладно бы еще Виталина попросила семя, она – бывшая супруга, имеет право! А кто такая Кравец? На что она губы раскатала? На сперму легендарного актера? На самом деле я очень переживаю за биоматериал Армена Борисовича. Как бы Кравец не пробралась в банк спермы и не выкрала его семя. Зная Кравец, могу сказать, что она способна на многое.

Армен Джигарханян // Фото: Global Look Press

Перелыгина уверена: Алене нужно показаться врачу. Елена не исключает, что Кравец страдает серьезным психическим расстройством.

– Я много раз виделась с ней на мероприятиях, – продолжает Перелыгина. – И не исключаю, что у нее – биполярное расстройство. При этом недуге периоды мании сменяются депрессиями. Мы много раз видели ее слезы даже на экране. У Алены много признаков того, что у нее – биполярное расстройство. Когда Кравец впадет в депрессию, поймет, что зря она все затеяла. Но уже она будет беременна. Кстати, наверняка, ее муж не оценит порыва родить ребенка от чужого человека и может ее бросить. Больные люди зачастую не понимают, что творят. Я готова осмотреть Алену. Думаю, нам предстоит немало работы.