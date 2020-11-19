СМИ сообщили о неожиданном повороте в семье Дзюбы после скандала с интимным видео

Нападающий сборной России и питерского «Зенита» Артем Дзюба уже не в первый раз оказывается в центре громкого скандала. К примеру, несколько лет тому назад широкий общественный резонанс вызвали публикации СМИ, в которых рассказывалось об изменах спортсмена супруге Кристине. В тот раз девушка, похоже, сумела найти в себе силы и простить возлюбленного, однако осень 2020 года принесла их отношениям новые испытания.

После того как в Сеть слили неоднозначное интимное видео, на котором футболист занимается самоудовлетворением на камеру, ему пришлось столкнуться с массой проблем, начиная с массового осуждения и заканчивая невызовом в сборную. Между тем самым большим ударом для Артема Дзюбы может стать решение его супруги, о котором не так давно узнали журналисты. Как пишет Popcake, супруга спортсмена Кристина после этой истории решила с ним развестись.

«По утверждению хорошего знакомого футболиста, Кристина устала терпеть издевательства со стороны супруга и приняла решение подать на развод с изменником, несмотря на то, что это может стать травмой для их сыновей Максима и Никиты», – пишет издание, не называя имени источника этой информации.

«Больше всего Кристине неприятен тот факт, что всей стране уже известно, как она выглядит в этой истории», – цитируют журналисты слова собеседника.

Кроме того, в публикации приводятся слова неназванной подруги семьи, которая утверждает, что жена Дзюбы находится «на грани», и с пониманием относится к ее решению развестись.

«Сначала он опозорил ее этой интригой с Орзул, хотя она и заявляет, что между ними был лишь поцелуй. Зачем она вообще подходила к женатому мужчине. В тот раз Кристина простила его и верила, что муж сможет измениться. Но теперь, когда об этом узнала вся страна… Это же стыд какой, не представляю, как Кристине еще удается держаться. Полностью поддерживаю ее решение, разумеется, если она доведет это дело до конца», – приводит издание слова девушки.

Справедливости ради стоит отметить, что далеко не все вокруг ополчились на футболиста после этой странной пикантной истории. Нашлись те, кто выразил поддержку Дзюбе, отметив, что критика в его адрес после публикации нашумевшего видео выглядит как фарисейство.

Так, известный российский певец Филипп Киркоров вступился за спортсмена, напомнив окружающим, что именно Дзюба стал одним из главных авторов успеха сборной России на Чемпионате мира 2018 года. Кроме того, Филипп Бедросович назвал Артема Дзюбу «заложником ситуации» и призвал поддержать талантливого игрока национальной сборной.

Поддержать футболиста вызвался даже хоккеист Евгений Малкин, назвавший произошедшее «естественным и не противозаконным». По словам звезды НХЛ, Дзюба должен быть в сборной, вне зависимости от обстоятельств в его жизни, которые к спорту не имеют никакого отношения.