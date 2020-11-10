"Это разврат. И нечего его защищать!": Ловчев жестко высказался о видео Дзюбы

Евгений Ловчев – известный советский футболист и друг Станислава Черчесова, прокомментировал скандал с Артемом Дзюбой.

Решение главного тренера сборной России Станислава Черчесова вывести из состава команды ее капитана Артема Дзюбу после того, как интимные утехи футболиста наблюдала вся страна, приняли неоднозначно даже в футбольном сообществе. Почему Черчесов принял такое решение, верно ли оно и стоит ли сочувствовать Дзюбе, Sobesednik.ru спросил Евгения Ловчева.

– В то, что слив видео – это подковерные внутрифутбольные игры, я однозначно не верю, – говорит Ловчев. – Банальное хулиганство. К Дзюбе, конечно, особое отношение у некоторых «спартаковских» болельщиков. Есть там отдельные идиоты. Я 10 лет отдал «Спартаку», а потом, поругавшись с Бесковым, ушел в «Динамо». Так они меня до сих пор поливают! Но не думаю, что они на такое способны.

Артему все-таки надо было помнить, что мы, футболисты, люди публичные.

Я четыре раза женат, но взломайте мой телефон – там вы таких видео не найдете! – утверждает Евгений Ловчев. – В наше время люди были воспитаны по-другому. Для наших отцов и матерей такие вещи назывались развратом. Для нынешних – это обычные проявления жизни.

Я удивлен был, что даже в эфире ток-шоу «60 минут» все ведущие защищали Дзюбу. Не понимая, почему его убрали из сборной. А ничего, что лет 5-7 назад сборная Англии вообще вывела из состава Джона Терри за то, что он спал не со своей женой? Есть какие-то моральные вещи.

Стас Черчесов – человек с Кавказа, – напоминает Ловчев. – Там другое воспитание. Он такие вещи не приветствует и обозначает это.

Также он не приветствует, чтобы игроки сборной вели себя, как Мамаев и Кокорин. Когда Стаса спросили об их возвращении в сборную, он сказал: надо будет посмотреть как народ к этому отнесется. Для него это важно... Есть и другой момент, даже если не ссылаться на моральную сторону вопроса.