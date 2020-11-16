"Джигарханян давал тебе деньги!": Сафронов врезал Виталине за отказ идти на похороны

Художник Никас Сафронов считает, что бывшая жена обязана проводить актера, если она правда любила его.

Для Виталины Цымбалюк-Романовской, про которую в последнее время уже стали забывать, настал звездный час. После смерти экс-супруга Армена Джигарханяна она раздала десятки интервью, в которых обвинила в смерти актера его окружение. По мнению Цымбалюк-Романовской, ее бывшему мужу после их развода не обеспечили должный уход. При этом идти на похороны Джигарханяна Виталина не собирается.

«Не хочу видеть его в гробу, хочу запомнить живым!» – заявила женщина в интервью Sobesednik.ru.

Друг Джигарханяна – художник Никас Сафронов – не совсем понимает и не принимает решение Виталины. Он считает: как бы на нее косо ни смотрели во время траурных мероприятий, она должна проститься с бывшим мужем, который прожил с ней красивый отрезок времени.

– Виталина – молодая женщина. Ей, наверное, свойственно совершать опрометчивые проступки, – считает Сафронов. – Ее нежелание идти на прощание пусть даже с бывшим мужем не делает ей чести. Если она вышла замуж за Джигарханяна, как она всегда говорила, по любви, то будет неправильно не проводить его в последний путь.

Армен Джигарханян и Никас Сафронов // фото: Global Look Press

Все эти заявления с человеческой точки зрения выглядят странно и необдуманно, – продолжает Никас. – Что бы ни произошло в жизни между людьми в прошлом, в памяти должно оставаться только хорошее.

Любой человек, который соприкасался с Джигарханяном, знал: Армен был настолько чистый, душевный и зачастую наивный человек, что к нему нельзя относиться плохо. Да, он зарабатывал деньги, но расходовал их легко – именно поэтому не разбогател.

Виталина должна помнить, что какое-то время была рядом с великим человеком. Я считаю, что вряд ли кто-то на кладбище во время прощания с Арменом будет выяснять с ней отношения, и совесть ее будет чиста, что она выполнила свой последний человеческий долг перед Джигарханяном.

Светлана Павлова.