"Бари – пиявка!": Федосеева-Шукшина жестко высказалась про развод с Алибасовым

Адвокат рассказала, что актриса думает о предстоящем расторжении брака с продюсером.

Неутомимый Бари Алибасов вчера объявил, что принял окончательное решение. После оглушительного проигрыша в суде (из-за квартиры в Новой Москве) скандальный продюсер все же решил развестись со своей супругой – актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной. Бари уверяет, что развод нужно оформить как можно скорее.

Как оказалось, сама Лидия Николаевна отнеслась к решению пока что еще законного мужа весьма спокойно.

– Мы все приветствуем желание Бари Каримовича развестись с Лидией Николаевной и поддерживаем его полностью! – говорит адвокат Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая. – Если это только не спорт у него такой – заходить в суд с иском, а выходить с отказом. Про репутацию его мне нечего добавить: он сам все сказал, а вот претендентов на наследство Лидии Николаевны в этом случае будет явно меньше. Лидия Николаевна восприняла желание Алибасова спокойно. Даже обрадовалась.

В окружении Лидии Николаевны считают, что все семейство Алибасовых – пиявки. И ничего хорошего от них моей подопечной ждать не приходится.

Юлия Вербицкая уверена: без внимания Лидия Николаевна не останется даже после развода с Алибасовым. Напомним, что на днях актрису застукали в одном столичном кафе в компании импозантного молодого человека. Тот нежно ухаживал за актрисой и даже целовал ей руки.