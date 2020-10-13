"Лида закрутила новый роман": 82-летняя Шукшина показала молодого жениха. Фото

Лидия Федосеева-Шукшина, похоже, выгнала прежнего мужа Бари Алибасова и обзавелась новым фаворитом. Она веселится с этим мужчиной и позволяет ему целовать себя.

В распоряжении Sobesednik.ru оказалось совместное фото Лидии Федосеевой-Шукшиной и молодого человека, в компании которого актриса праздновала победу над Бари Алибасовым.

Вчера Лидия Федосеева-Шукшина наконец-то вернула себе однокомнатную квартиру в Новой Москве, которую в конце того года якобы подарила Бари Алибасову. Суд целиком и полностью встал на сторону легендарной актрисы. Но это не все новости в жизни артистки. Похоже, у Лидии Николаевны начался новый роман. Во всяком случае, она перестала скрывать молодого кавалера.

Праздновать победу 82-летняя актриса отправилась в одно из столичных кафе. Да не одна, а в компании молодого и симпатичного незнакомца. На вид парню не больше сорока лет. В кафе звезда советского кино провела несколько часов.

Лидия Николаевна была в прекрасном настроении: смеялась, шутила, делала селфи с новым мужчиной и даже позволяла целовать ему свою руку.

Возможно, теперь, когда Народная артистка РСФСР вернула себе собственность в Новой Москве, ее чувства к опростоволосившемуся мужу Бари Алибасову и его водителю существенно охладели.

Корреспондент Sobesednik.ru связался с Лидией Николаевной, но она комментировать свои взаимоотношения с молодым мужчиной отказалась.

– Не ваше дело. Всего хорошего, – не опровергнув слухи о новом романе, заявила артистка и повесила трубку.

Известно также, что после посещения кафе артистка отправилась по адресу квартиры в Новой Москве вместе с этим мужчиной. Между тем московские соседи подтвердили: в последнее время они часто видят парня, который постоянно приезжает к Федосеевой-Шукшиной. Как правило, не с пустыми руками. Привозит сумки с продуктами.

– У нас все говорят, что Лида новый роман закрутила, – заявила нам соседка звезды Наталья Васильевна. – И правильно делает. Пугачева Галкина нашла, а она чем хуже? Тем более, что Бари мы уже давно здесь не видим. Похоже, он совсем забыл про свою жену.

Адвокат Лидии Николаевны Юлия Вербицкая обсуждать личную жизнь своей подопечной отказалась. Но намекнула: Федосеева-Шукшина всегда пользовалась вниманием со стороны противоположного пола.

– В данный момент имеет смысл поздравить Лидию Николаевну с возвращением в собственность ее квартиры в Новой Москве, – заявила нашему корреспонденту Вербицкая. – Однако если Бари Алибасов и Сергей Моцарь продолжат претендовать на собственность моей подопечной, нас ожидают апелляции и кассация.