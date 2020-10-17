"Невыносимо!": адвокат Федосеевой-Шукшиной покинула Россию из-за угроз

Сразу после победы в суде над Алибасовым Юлия Вербицкая уехала в Лондон, так как опасается за свою жизнь.

Отсудив квартиру в Новой Москве у Бари Алибасова, адвокат Лидии Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая была вынуждена уехать Великобританию. Корреспонденту Sobesednik.ru Юлия призналась, что ее отъезд из России в Лондон не случаен.

– К сожалению, в последнее время я получаю множество угроз в свой адрес, – рассказывает нам Юлия. – Они поступают на мой номер телефона и в социальные сети. Просто невыносимо!

Мне бы не хотелось связывать их с сотрудничеством с Лидией Николаевной, интересы которой я представляю уже на протяжении нескольких лет. Всем известно, что я свою подопечную не даю в обиду. Победа в суде над Алибасовым в очередной раз это доказала.

Юлия не исключает, что угрозы исходят со стороны окружения Алибасова, которому, вероятно, не нравится, что в лице Вербицкой Федосеева-Шукшина получает мощную поддержку.

– С Бари Каримовичем, которого я уважаю как большого шоумена, у нас нет никаких отношений, – продолжает Юлия. – Я несколько раз пыталась обсуждать с ним какие-то серьезные вещи, но получается это с трудом. В Великобритании я проведу как минимум две недели. Посмотрим, как будут развиваться ситуация в дальнейшем.