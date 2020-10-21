"Разорву всех, кто тронет меня!": Распутина ответила Шнуру о боях в грязи

Сергей Шнуров неожиданно стал рассуждать о Маше Распутиной. Наставник «Голоса» назвал легендарную певицу великим исполнителем и заявил, что ей «в подметки не годится» даже Уитни Хьюстон.

Сама Мария призналась Sobesednik.ru, что трансляцию очередного выпуска «Голоса» не смотрела. Но о том, как о ней тепло отозвался Сергей Шнуров, знает. Распутина заявила: услышать комплименты от лидера «Ленинграда» ей было приятно.

– Спасибо ему за правду, – говорит Мария. – Значит, у Сергея Шнурова хороший вкус. Оказывается, он совершенно другой человек. С правильным вкусом.

– А что думаете по поводу боев в грязи? Он говорит: «Представьте их (Машу и Уитни. – Прим. Sobesednik.ru) вместе на боях в грязи: кто кого. Наша Маша ее разорвет в клочья!»

– Я не только… (Распутина, представив этот поединок, смеется. – Прим. Sobesednik.ru). Я вообще всех разорву, кто тронет меня!

Как написано в Евангелии: «Кто с мечом ко мне придет, тот от меча и погибнет!» На том стояла и стоять будет Маша Распутина! (Смеется. – Прим. Sobesednik.ru).

Надо отметить, что недавно имя Маши Распутиной оказалось в скандальной хронике. Выяснилось, что стихи ее хита 20-летней давности теперь исполняют Игорь Крутой и Ирина Аллегрова, выдавая свое произведение «Осень» за премьеру. Распутина призналась: она удивлена этим обстоятельством и не понимает, как стихи ее песни оказались у Крутого.

P.S. Эксклюзивное интервью с Марией Распутиной читайте в ближайшие дни на Sobesednik.ru.