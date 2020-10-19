Маша Распутина уже 27 раз стала бабушкой: "пасынок" певицы открыл семейные тайны

Роман Захаров, называющий себя сыном Виктора Захарова, мужа певицы Маши Распутиной, рассказал шокирующие факты о себе.

На программу «Звезды сошлись» (НТВ) пришел мужчина по имени Роман Захаров. Он сообщил, что является пасынком известной певицы Маши Распутиной, так как его отец – бизнесмен и продюсер Виктор Захаров уже 21 год состоит в браке со звездой. Интересно, что сама артистка о Романе в своих интервью никогда не упоминала. И от родства с ним открещивается, так как считает, что у «пасынка» есть психологические отклонения.

Когда Захаров начал рассказывать о своей жизни, стало понятно, почему звезда может сторониться такого родственника…

Как оказалось, Роман Захаров дважды был осужден.

– Первая стычка у меня случилась, когда я за свою девушку и ее подругу заступился в ночном клубе, – сообщил мужчина. – Немножко я там перестарался, конечно, и меня за это посадили. Но там меня отмазал отец – полгода я отсидел под следствием, а на суде меня выпустили.

Роман Захаров утверждает, что является пасынком Маши Распутиной/фото: скриншот с эфира НТВ

По словам Захарова, второй раз он нарушил закон так же во время отдыха в ночном клубе, но уже защищая себя самого.

– Здоровый тип выхватил у бармена тесак, которым тот лимоны резал, и меня насквозь пробил им, – продолжил «родственник» звезды. – И я потом в состоянии злости, шока от того, что меня как собаку резанули, достал этот нож, догнал того типа и пошинковал его всего очень сильно. Он выжил, но меня судили очень строго – дали четыре года. Я сидел в тайге, туда даже не доехать.

Однако криминальное прошлое – не единственное, чем предполагаемый пасынок Маши Распутиной шокировал присутствующих в студии.

Как оказалось, Роман является биологическим отцом… 27 детей!

– Это дети неофициальные, на свою фамилию я записал только одного сына и четырех дочек, – пояснил ситуацию Захаров.

По словам Романа, остальные дети были рождены его многочисленными любовницами. Захаров занимался с этими женщинами незащищенным сексом исключительно из благородных побуждений – чтобы улучшить генофонд страны.

– Вы помните, что было, когда чернобыльская волна накрыла центральную Россию? Генофонд был испорчен полностью, все были больные, – посетовал Роман. – А мы приезжали, и все девушки ныряли под нас, я серьезно говорю! Потом у них начинались проблемы – они обращались, чтобы я аборт оплатил, либо матеря их звонили. Но были ситуации, когда мужья этих дам были бесплодны, они давали ребенку свою фамилию… Есть женщины для отношений, а есть те, с кем можно убить сексуальную нужду. Это разные моменты.

Мужчина добавил, что отец и знаменитая "мачеха" Маша Распутина его многодетность совсем не поддерживают.

– Они считают, что это какое-то отклонение, – заявил Роман.