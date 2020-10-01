Маша, песня наша! Сестра Крутого влезла в грязный скандал Распутиной и Аллегровой

Громкий скандал с новым дуэтом Ирины Аллегровой и Игоря Крутого продолжает набирать обороты. Выяснилось, что стихи к песне, которую императрица и маэстро выдают за премьеру, еще 20 лет назад исполнила Маша Распутина.

В беседе с корреспондентом Sobesednik.ru легендарная певица очень удивилась, что стихи Дербенева оказались у Крутого. Ведь в свое время Мария заплатила за них автору – великому Леониду Дербеневу – деньги.

– Леонид Дербенев меня любил и обожал, – призналась нам певица. – Эти стихи он написал специально для меня. Я, естественно, за них ему заплатила: «Осень, прости меня, осень. Ты не старуха злая. Просто сейчас мне плохо очень, осень золотая»… Они у меня лежали в папке достаточно долго. И только спустя два года после его смерти я решила их взять в работу. Композитор Игорь Матета написал на эти стихи музыку, и я стала исполнять «Осень». Произведение гениальное, в моем варианте песня дает надежду, что все будет хорошо!

Скандал с песней впервые прокомментировала родная сестра Игоря Яковлевича Алла. Она посоветовала Марии не удивляться. Алла надеется, что песня в исполнении Аллегровой и Крутого наконец-то станет хитом.

– Песню нашла и очень удивилась, поскольку никогда не слышала раньше, – сообщила Алла. – Боюсь спросить, она (Распутина) – автор музыки? А удивляться ей нечего.

Стихи много лет назад дал сам поэт Игорю Яковлевичу, – утверждает сестра Крутого. – Когда написал, тогда и написал. Шекспир тоже давно писал сонеты, но до сих пор многие композиторы пытаются писать музыку к ним.

Надеюсь, что песня Маши Распутиной, написанная в 1997 году, наконец станет популярной, – сказала Алла.

В интернете Крутого активно критикуют, что он без спроса написал новую музыку к хиту Распутиной. Но на это Игорь Яковлевич внимания не обращает. Судя по всему, на дуэт с Аллегровой он делает большие ставки. На днях Игорь и Ирина сняли на «Осень» клип, который выйдет на экраны в середине октября.