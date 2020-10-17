"Седокова всегда клеилась к богатым дядечкам": телохранитель разоблачил развратную звезду

Экс-охранник «ВИА Гры» рассказал, как Анна Седокова «устраивалась» в жизни.

Бывший охранник главного детища Константина Меладзе в интервью украинским корреспондентам поведал о том, что в группе Седокова вела себя совсем не скромно и нарушала главное правило продюсера: быть недоступной.

Недавно на YouTube-канале «Грошi» появилось интервью бывшего охранника группы «ВИА Гра» по имени Сергей, который рассказал о секретах популярного коллектива. Мужчина поведал о характерах и поведении в группе почти всех участниц. Отдельного внимания в его повествовании удостоилась Анна Седокова. По словам Сергея, именно она больше всех любила знакомиться с состоятельными мужчинами.

Сейчас Анна – успешная певица, дизайнер, писатель, мама трех детей и счастливая жена. Однако, по словам экс-охранника «ВИА Гры», во время своей работы в группе Седокова чаще всего проявляла себя в качестве охотницы.

– Аня – это отдельная история, – сказал Сергей корреспондентке программы «Украïнскi сенсацiï». – Она, конечно, хорошо поет, двигается... и вообще девушка красивая. Но у меня складывалось такое впечатление, что она постоянно использовала группу в своих интересах.

Это единственный человек, который пытался с кем-то из богатых дядечек познакомиться.

В подтверждение своих слов бывший телохранитель звезд вспомнил забавный случай в самолете с участием Седоковой.

– Мы летели частным самолетом, он был разделен на две части, – поведал мужчина. – В одной находились мы, а в другой – организаторы. Летели мы куда-то очень далеко, на день рождения какого-то губернатора или мэра. Так Аня не стесняясь пошла общаться с организаторами. Мы все переглянулись.

По словам Сергея, таким поведением Анна нарушала главное условие продюсера Константина Меладзе, который настаивал на том, чтобы его подопечные оставались недоступными для мужчин. Седокову даже пытались перевоспитать, но все потуги оказались тщетными. В итоге пострадали сами «воспитатели», в частности – сам Сергей.

– Она всегда на меня обижалась, потому что я ей мешал знакомиться с ее женихами, – поделился экс-охранник. – И она сделала все, чтобы меня уволили. Я не знаю, как она повлияла на Костю… но он меня уволил.

Сергей сравнил поведение Седоковой с тем, как держали себя другие экс-участницы «ВИА Гры». Отличия разительные!

– Ту же Надю (Мейхер-Грановскую. – Прим. Sobesednik.ru) никогда не интересовали знакомства с мужчинами, – констатировал Сергей. – Она училась с первого дня в группе. И учится по сей день. Надя возила книжки на гастроли и читала все свое свободное время. Это было удивительно!

С Аленой Винницкой серьезные мужчины хотели познакомиться, но она всегда держала марку, была скромна. Я как-то даже был у нее в гостях, и она абсолютно спокойно при мне варила борщ.