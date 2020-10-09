"Когда Меладзе увидел Брежневу, у него очки упали": открылись интимные тайны звезд

Фото: Официальный сайт ПБК ЦСКА, в статье: автора

ЦСКА нашел будущего героя?
Фото в статье: кадры из фильма "Птичий язык" / скриншоты с YouTube

"Безумие этого мира обрело форму любви": на ММКФ показали фильм сына Жулавского
Фото: Global Look Press

Демушкин объяснил, почему российская элита может свергнуть Владимира Путина
Фото: Instagram лагеря «Детская республика Поленово»

"Нам приходится оправдываться за свое существование": лагерь в Поленове хотят снести
В центре внимания
Фото: Global Look Press
Планы на выходные: фестиваль науки и перформанс об отношениях и расстоянии
Лауреат Нобелевки Лех Валенса оценил шансы Навального, Путина и Трампа на премию мира в 2021 году
Валерий Соловей: Битва между Путиным и Навальным теперь будет идти на смерть

Новости дня

09 октября, пятница

[18:03]В Москве девушка пыталась продать дочь за 300 тысяч рублей
[17:14]В Петербурге задержан активист, участвовавший в чаепитии у дома, где жил Путин
[16:29]Нобелевская премия мира досталась продовольственной программе ООН
[15:56]Омский главврач, названный Навальным "разведчиком", стал главой еще одной больницы
[15:54]СБУ просит Google и Apple удалить российские санкционные приложения из их маркетов
[15:00]Жээнбеков ввел режим ЧП в Бишкеке: контроль СМИ, войск, комендантский час
[14:45]Контрразведка США обвинила Россию, Иран и КНР в покушении на их вакцину от COVID
[14:15]В Apple опровергли слова Дурова о требовании удалять Telegram-каналы с деаноном
[13:31]"Кукла Полина": На Урале мать полгода держала новорожденную дочь в шкафу
[13:21]Мэрия уточнила, куда работодателю загружать досье на сотрудников на удаленке
[12:34]В Москве полиция и МЧС пытаются снять активистов с деревьев
[12:31]Министр Новак уверен, что нефть будет востребована и в 2050 году
[11:46]В Москве могут закрыть на карантин ночные клубы, караоке и бары
[11:34]В России установлен новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом
[11:14]В 60 регионах откроются 569 точек для сдачи телефонов на эко-переработку
[11:06]На фоне протестов президент Киргизии уволил кабмин и главу нацбезопасности
[10:42]Армения и Азербайджан приняли приглашение Путина на переговоры в Москву
[10:13]В Москве за утро социальные карты в метро пытались использовать 60 тысяч раз
[09:52]Росздравнадзор не знает о моторных нарушениях при лечении ковида фавипиравиром
[09:35]В Госдуме хотят возобновить индексацию пенсий работающих пенсионеров
[08:59]В Комсомольске-на-Амуре отозвали "разрешение" на митинг в поддержку Фургала
[08:30]Похищение губернатора, Киргизия, Фургал, Путин-миротворец. Главное к 9 октября

08 октября, четверг

[17:58]Суд впервые применил статью о занятии высшего положения в преступной иерархии
[17:23]В Уфе госпитализировали мужчину, который уносил свою мать в лес
[17:08]В воде на Камчатке нашли кратные превышения концентрации ряда веществ
[16:42]Осужденная по делу "Оборонсервиса" Васильева стала почетным академиком
[16:37]Дуров: Apple требует блокировки Telegram-каналов, раскрывающих личности силовиков
[16:09]Тверской медицинский вуз кратно увеличивал цены для иностранных студентов
[15:57]МВД России не возбуждало уголовного дела против Тихановской
[15:21]Спецслужбы не доложили Кремлю о продолжении перехвата "Берлина и Варшавы"
[14:55]Среди россиян падает вера в честность выборов и растет апатия – "Левада"
[14:54]В России снят фильм, где слепоглухота представлена как сверхспособность
[14:25]Решение о ковидных ограничениях в Москве принимут на следующей неделе – СМИ
[14:06]Трамп пообещал американцам лекарство из антител и обвинил Китай в эпидемии
[14:02]Патриарх Кирилл находится из-за самоизоляции на контакта с зараженным
[13:11]У 53% погибших от ковида в Москве были сопутствующие патологии 
[12:06]В Приморье чиновники потратили на туалет из досок 414 тысяч
[11:45]ФБК требует от ФСБ расследовать производство химического оружия, найденного ОЗХО
[11:21]Вслед за заммэра во Владивостоке переезжают и нашумевшие лавочки в форме надгробий
[11:05]Вакцина "Спутник V": В Госдуме выдвигают на Нобеля, но эксперты задают вопросы

Фото: depositphotos
Рецепт: тыквенное настроение на все случаи жизни
Фото: depositphotos
Настаивайте на своем! Рецепты традиционных наливок, греющие душу и тело
Фото: depositphotos
Кинорецепт: "Осенний марафон" за картошечкой с грибочками
Фото: depositphotos
Рецепт: что делать с урожаем кабачков
Фото: depositphotos
Уютный креатив: баклажаны, фаршированные куриной грудкой и болгарским перцем
Фото в статье: пресс-служба СТС
Салат "Черепаха", штрудель с горбушей и отбивные: топ-3 жизнеутверждающих рецепта
Фото: Global Look Press
Неунылая пора: 5 способов не поддаваться осенней хандре
Фото: Global Look Press
Наркотики у полицейского и бедствующие узбеки: что обсуждали в Сети
Фото в статье: пресс-служба СТС
Осень – не время для хандры! Три оригинальных рецепта блюд, напоминающих о лете
Фото: Global Look Press
Полеты из Перми в Барселону и парковка в Нижнем Новгороде: что обсуждали в Сети
sobesednik logo

"Когда Меладзе увидел Брежневу, у него очки упали": открылись интимные тайны звезд

Шоу-бизнес
20:57, 09 октября 2020

"Когда Меладзе увидел Брежневу, у него очки упали": открылись интимные тайны звезд
Global Look Press
Global Look Press

Экс-охранник «ВИА Гры» рассказал, как Вера Брежнева манипулировала Константином Меладзе и «отбила» его у Полины Гагариной.

В этом году исполнилось 20 лет со дня основания группы «ВИА Гра» – детища продюсеров Константина Меладзе и Дмитрия Костюка. За эти годы в коллективе сменилось множество участниц. Часть их них после ухода из «ВИА Гры» построили успешные сольные карьеры. А Вера Брежнева даже вышла замуж за Константина Меладзе.

О том, как продюсер впервые увидел свою будущую жену, рассказал бывший охранник группы. Интервью вышло на YouTube-канале «Грошi» и было записано для программы «Украïнскi сенсацiï» для телеканала «1+1».

Мужчина по имени Сергей в интервью украинской корреспондентке представился одним из ближайших друзей Константина Меладзе, а по совместительству еще и его кумом, а также бывшим охранником «ВИА Гры». 

– У меня за 20 лет никто интервью не брал, – сказал Сергей в начале беседы. – Роль у меня была – обеспечивать охранные функции «ВИА Гры», плюс административные функции были.

В беседе с корреспонденткой мужчина рассказал историю коллектива, добавляя свое видение той или иной ситуации. В какой-то момент журналистка поинтересовалась, как в коллективе появилась Вера Брежнева.

– Веру в группу привел я, – совершенно неожиданно произнес бывший охранник.

– Мы познакомились с ней на одном из выступлений в Днепропетровске. Стояли в очереди поклонники, хотели взять автограф, и я смотрю: стоит Вера… Я ее зазвал в гримерку, она сфотографировалась, взяла автограф у девчонок. Мы обменялись телефонами. Потом она просто ходила на все наши концерты.

Сергей добавил, что в то время Вера была уже совсем не простой девчонкой из народа – она встречалась с серьезным мужчиной и ходила с охраной. Но это не помешало чуть позже пригласить ее на кастинг, когда из группы ушла Алена Винницкая. По словам Сергея, он организовал встречу продюсера с Верой, после чего в группу она попала практически мгновенно.

– Как только она зашла, у Константина, по-моему, даже очки упали, – продолжает бывший охранник знаменитостей. – На третий день она уже поехала на гастроли. С этого дня она со мной уже не здоровалась. Поэтому Верин характер я «вкурил» сразу… ради своей цели она может перешагнуть через любого. Я думаю, что это, наверное, правила шоу-бизнеса.

По словам Сергея, Брежнева еще задолго до официального замужества имела большое влияние на Константина Меладзе. И именно она якобы настояла на том, чтобы Константин в свое время прекратил свое успешное сотрудничество с Полиной Гагариной.

– У меня тогда было такое впечатление, что появилась новая Хюстон, потому что Гагарина была просто бомба. Она и сейчас бомба, но просто те песни, которые Костя для нее писал, возвысили ее до небес, – уверен Сергей. – И я знаю точно, что Вера поставила ему условие: или я, или она. И Костя по непонятным мне причинам вынужден был расстаться с Гагариной

По мнению бывшего охранника «ВИА Гры», брак с Брежневой пошел Меладзе совсем не на пользу.

– На мой взгляд, Вера портит самого Костю… – поведал мужчина украинской корреспондентке. – Я думаю, что она ограничила доступ к Косте всех, кроме родственников, и сама держит его в своих семейных руках.

Теги: #Знаменитости #Шоу-бизнес #Полина Гагарина #Меладзе #новости шоу-бизнеса #новости звезд

Рубрика: Шоу-бизнес

Поделитесь статьей:

Global Look Press

Шоу-бизнес

"Когда Меладзе увидел Брежневу, у него очки упали": открылись интимные тайны звезд
Фото: Instagram

Шоу-бизнес

Странная расписка и окровавленная гантель: в деле о смерти Валентины Легкоступовой появились новые обстоятельства
Фото из Инстаграмма блогера

Шоу-бизнес

"Ослабла и реву": ковидное сердце Иды Галич разрывается от горя
Политика
Мишустин заменит Путина на посту президента? Транзит власти в России и причем здесь Карабах
"Вы все еще сомневаетесь в заказчике?": Навальный задал неудобные вопросы о своем отравлении
Валерий Соловей: Путину плевать на последствия нового локдауна – он знает, что уходит
Дмитрий Гудков: При живом Немцове всё в России было бы иначе
Общество
"Может наступить предсмертный период": Андрей Бильжо о закрытии ресторанов и кафе
"Не хотят платить компенсации": Соловей объяснил, почему Путин не объявляет карантин
Денис Проценко рассказал, как врачи относятся к всплеску заболеваемости коронавирусом в России
Пахнет штрафами: зачем Собянину номера машин и телефонов переведенных на удаленку
Колумнисты
Гужева Надежда

Гужева
Надежда

журналист

В Архангельске порадовали подрастающее поколение – отгрохали на базе местной «Юнармии» тематическую детскую площадку под названием «Силовичок». На входе там встречают нарисованные полицейский-карапуз и малолетний «вежливый человечек» с «калашом» в руках. Какие патриоты, такие и детские площадки

Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Фамилия Навального красноречива: да, он наваливается на противника, но еще интенсивней наваливают на него. Наваливают компромат, клевету, оскорбления, и, даже отсутствуя в реальном российском пространстве, публичного пространства Навальный не покидает. И обыватель начинает соображать: ежели его так мочат – стало быть, за ним сила?

Белковский Станислав

Белковский
Станислав

политолог

В мировой политике случилось нечто ужасное. COVID-19 заболел сам лидер единственной сверхдержавы – 45-й президент США Дональд Трамп. Причем случилось это почти ровно за месяц до судьбоносных выборов американского вождя, намеченных на 3 ноября нынешнего, вполне себе безумного и беспощадного 2020 года

Культура и ТВ
"Ни черта не получится!": Кортнев высмеял идею Думы запретить детям слушать рэп
"Выключаю телевизор": Яна Поплавская резко высказалась по поводу карантина
"Пролысины в зале расстраивают": Збруев опечален полупустым "Ленкомом"
Стало известно, как называют Михаила Ефремова в СИЗО
Шоу-бизнес
"Когда Меладзе увидел Брежневу, у него очки упали": открылись интимные тайны звезд
Татьяна Овсиенко высказалась о своем алкоголизме и побоях мужа
Возлюбленная Данко: бывшая сожительница выкачивает из него деньги с помощью дочерей
"Это грязно и глупо": Толстоганова призвала ввести наказание за супружескую измену

Здоровье
"8 тысяч – это капец!": Садальский решил сдать тест на ковид и обалдел от цены
Желание постоянно слушать грустную музыку оказалось признаком депрессии
Мутации коронавируса не помешают разработке вакцин
Для защиты от депрессии требуется крепкий иммунитет
Туризм
Что ждет туристов в "ковидной" Турции в 2020 году: честный репортаж из Антальи
С 1 октября авиакомпании взвинтят цены на провоз багажа
Улетное настроение: россиянам разрешили отдыхать в Египте, ОАЭ и на Мальдивах
"Закроют Турцию, откроют Египет": туроператоры остановили продажи горящих туров в Анталью
Авто
С 24 августа ОСАГО подорожает: учтут детей, кредиты и даже цвет авто
Адвокат объяснил, что делать, если вас штрафуют за багажник на крыше
Лидер Движения автомобилистов выступил за отмену ОСАГО из-за мизерных выплат
"Зоны регулируемой стоянки" в Москве – ещё один капкан и разводка автовладельцев
Недвижимость
Продлят ли льготную ипотеку под 6,5% после 1 ноября?
Взять ипотеку со взносом в 15% можно уже сейчас. Но приготовьтесь заложить дом
Купить квадратный метр… и плакать: что будет с жильем после заявления Путина
Академик: "Налоговыми вычетами на недвижимость могут воспользоваться не все"
Свежий номер
Фото: Global Look Press
Можно ли критиковать власть в России и что за это бывает: 5 примеров из реальной жизни
Владимир Путин с экс-супругой Людмилой // Фото: Global Look Press
Любимые женщины Путина – тайные и явные: мама, дочки, Кабаева и многие другие
фото: Global Look Press, коллаж: Sobesednik.ru
Крыша для олигарха и общая родня: как связаны Самвел Карапетян и Владимир Колокольцев
Фото: скриншот YouTube
Романтик и юный подрывник: химия богатства Михаила Ходорковского
Юрий Дмитриев // Фото: YouTube, видео в статье: Павел Зубов
Быков – Дмитриеву: Прошу, доживите до момента, когда ваших убийц назовут по именам

«Пандемия»

Тарковский

человек-легенда

Самоизоляция

по-русски
Александр Молочников // фото в статье: Global Look Press
Александр Молочников:
Мы и за себя вступиться не можем. Что уж говорить о Белоруссии
Виктор Добронравов // фото: Global Look Press; в статье: соцсети
Виктор Добронравов:
Не расстроюсь, если дочки не станут актрисами
Ольга Журавлева // фото в статье: соцсети, личный архив
"Свободу ощущали особенно остро":
Ольга Журавлева – о работе на "Эхе" в 90-е
Фото: личный архив Гасана Гусейнова
Гасан Гусейнов:
Власть в России оккультна. Это видно, когда они боятся называть Навального
Исполнитель главной роли Александр Петров и режиссер Илья Учитель // фото в статье: киностудия «Рок»
Режиссер Илья Учитель:
Стрельцов не виноват, его оговорили
Фото: Instagram
Странная расписка и окровавленная гантель: в деле о смерти Валентины Легкоступовой появились новые обстоятельства
Димаш и Игорь Крутой // фото: Global Look Press
"Есть линии, за которые нельзя заходить": Игорь Крутой впервые прокомментировал "разрыв" с Димашем 
Фото из Инстаграмма блогера
"Ослабла и реву": ковидное сердце Иды Галич разрывается от горя
фото из Instagram певицы
"Жуткий оскал!": Бабкину жестко высмеяли за лошадиное фото на обложке новой книги
Global Look Press
Не все так просто: экстрасенс раскрыла удивительные подробности скандала Королевой и Тарзана
Фото из личного архива
Монологи о шансоне. Часть 9: Александр Маршал
Фото: depositphotos
Отпраздновали и... немедленно выпили: забайкальские "трезвенники" дружат селами
Фото: Global Look Press
Рестораторы Москвы и Санкт-Петербурга сражаются за экологию
Фото: соцсети
Футболистам разрешили сарафаны: Сыктывкар возрождает саамский спорт
Фото Владимира Калинина
Монологи о шансоне. Часть 8: Евгений Григорьев: Евгений Григорьев
^