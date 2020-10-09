"Когда Меладзе увидел Брежневу, у него очки упали": открылись интимные тайны звезд

Экс-охранник «ВИА Гры» рассказал, как Вера Брежнева манипулировала Константином Меладзе и «отбила» его у Полины Гагариной.

В этом году исполнилось 20 лет со дня основания группы «ВИА Гра» – детища продюсеров Константина Меладзе и Дмитрия Костюка. За эти годы в коллективе сменилось множество участниц. Часть их них после ухода из «ВИА Гры» построили успешные сольные карьеры. А Вера Брежнева даже вышла замуж за Константина Меладзе.

О том, как продюсер впервые увидел свою будущую жену, рассказал бывший охранник группы. Интервью вышло на YouTube-канале «Грошi» и было записано для программы «Украïнскi сенсацiï» для телеканала «1+1».

Мужчина по имени Сергей в интервью украинской корреспондентке представился одним из ближайших друзей Константина Меладзе, а по совместительству еще и его кумом, а также бывшим охранником «ВИА Гры».

– У меня за 20 лет никто интервью не брал, – сказал Сергей в начале беседы. – Роль у меня была – обеспечивать охранные функции «ВИА Гры», плюс административные функции были.

В беседе с корреспонденткой мужчина рассказал историю коллектива, добавляя свое видение той или иной ситуации. В какой-то момент журналистка поинтересовалась, как в коллективе появилась Вера Брежнева.

– Веру в группу привел я, – совершенно неожиданно произнес бывший охранник.

– Мы познакомились с ней на одном из выступлений в Днепропетровске. Стояли в очереди поклонники, хотели взять автограф, и я смотрю: стоит Вера… Я ее зазвал в гримерку, она сфотографировалась, взяла автограф у девчонок. Мы обменялись телефонами. Потом она просто ходила на все наши концерты.

Сергей добавил, что в то время Вера была уже совсем не простой девчонкой из народа – она встречалась с серьезным мужчиной и ходила с охраной. Но это не помешало чуть позже пригласить ее на кастинг, когда из группы ушла Алена Винницкая. По словам Сергея, он организовал встречу продюсера с Верой, после чего в группу она попала практически мгновенно.

– Как только она зашла, у Константина, по-моему, даже очки упали, – продолжает бывший охранник знаменитостей. – На третий день она уже поехала на гастроли. С этого дня она со мной уже не здоровалась. Поэтому Верин характер я «вкурил» сразу… ради своей цели она может перешагнуть через любого. Я думаю, что это, наверное, правила шоу-бизнеса.

По словам Сергея, Брежнева еще задолго до официального замужества имела большое влияние на Константина Меладзе. И именно она якобы настояла на том, чтобы Константин в свое время прекратил свое успешное сотрудничество с Полиной Гагариной.

– У меня тогда было такое впечатление, что появилась новая Хюстон, потому что Гагарина была просто бомба. Она и сейчас бомба, но просто те песни, которые Костя для нее писал, возвысили ее до небес, – уверен Сергей. – И я знаю точно, что Вера поставила ему условие: или я, или она. И Костя по непонятным мне причинам вынужден был расстаться с Гагариной.

По мнению бывшего охранника «ВИА Гры», брак с Брежневой пошел Меладзе совсем не на пользу.