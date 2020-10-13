"Просовывал руку под одеяло и гладил меня по ноге": Седокова рассказала шокирующую историю из детства

Певица презентовала свою автобиографию под названием «Я сильная. Я справлюсь».

На мероприятии в Московском доме книги Анна Седокова впервые рассказала о шокирующих фактах своего детства, а также об издевательствах первого мужа – ныне покойного футболиста Валентина Белькевича. С корреспондентом Sobesednik.ru певица поделилась откровениями.

– Я из очень порванной семьи, где папа ушел от нас, – вздыхает 37-летняя Анна. – У моих родителей был самый жуткий и грязный развод, который только можно представить. Помню, как я стою в дверях, кричу: «Папа, не уходи!» А папа на меня не смотрит и уходит. Потом от мамы я постоянно слышала: «Твой папа – козел, он нас бросил…» И я жила с этой болью, наверное, лет до 35. А папа ушел, когда мне было года четыре.

Потом в жизни будущей звезды шоубизнеса произошла еще одна стрессовая ситуация, о которой раньше Анна молчала.

– «Когда мне было лет 8–9, к моей маме начал захаживать в гости дядя Сережа, – прочла артистка со сцены фрагмент из книги. – У него была прекрасная семья – жена и две дочки. По воскресеньям днем они прогуливались по бульварам всей семьей, чинно держась за ручки. А вечерами дядя Сережа приходил к моей маме… Я вообще не обращала бы на него никакого внимания, если бы дядя Сережа ночами не приходил ко мне. Он открывал дверь в мою комнату и замирал над моей кроватью. Сначала стоял и смотрел на меня, думая, что я сплю. Потом просовывал руку под одеяло и начинал гладить меня по ноге, с каждым разом забираясь все выше и выше. Я перестала спать ночами. С ужасом думала, что вот сейчас скрипнет дверь маминой комнаты и я услышу тяжелые шаги. Меж тем он все основательнее прописывался в нашей квартире. Однажды отругав меня за какой-то проступок, он снял ремень и начал меня бить. Я не знала, как реагировать, меня никто никогда не бил. Говорить об этом маме я боялась – видела, как она была счастлива с дядей Сережей. Впервые за много лет… Правда, однажды я, зашивая свою плюшевую игрушку, посмотрев на иголку, поняла: сейчас или никогда! У дяди Сережи был свой стул на нашей кухне. Я воткнула иголку острием вверх в сиденье этого стула и убежала к себе в комнату. Через несколько минут раздался крик. Мама сильно ругалась».

По словам Анны, в какой-то момент мама осознала, что ее друг доставляет боль дочери, и перестала приглашать его. Но в итоге теплых отношений между Седоковой и ее матерью так и не сложилось.

– Когда мне было 20 лет, я пела в группе («ВИА Гра». – Ред.), у меня появились денежки, и я впервые организовала себе настоящий день рождения, – вспоминает звезда. – Были все мои друзья. И в середине праздника мама пришла с Сергеем. Больше я не общаюсь со своей мамой… Я для себя решила, что мне так хорошо, потому что каждый раз, когда мама появляется в моей жизни, она ее полностью разрушает в силу, наверное, своих каких-то проблем.

Анна Седокова призналась, что во взрослой жизни во всех своих мужчинах искала замену отцу, пыталась обрести ту мужскую заботу, которую ей не дали в детстве. Но желаемого она не получала. Например, первый муж – футболист Валентин Белькевич, от которого она родила старшую дочь Алину, – по словам артистки, оказался изменщиком.

– В первую брачную ночь он пришел в шесть утра с красной помадой на воротнике, пьяный, – поделилась любимица публики. – Весь следующий год он кричал мне: «Вина принеси, открой пивасик!» И тогда я поняла, что что-то пошло не так. Когда я увидела, что он мне изменяет постоянно, собралась и ушла. Он мне сказал: «Ты – ничтожество».

Сейчас Седокова – успешная артистка, мама троих детей и новоиспеченная жена. В сентябре певица в третий раз вышла замуж. Со своим избранником – баскетболистом Янисом Тиммой – Анна счастлива.

С нынешним супругом Янисом Тиммой

– Раньше я в мужчинах искала заботу, но сейчас могу сказать точно: человек прежде всего должен быть твой.