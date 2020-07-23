Седокова выходит замуж: певица "дожала" молодого жениха

Сегодня на рассвете Instagram «заискрился» новостью: мать троих детей, бывшая участница группы «Виа ГРА» – 37-летняя Анна Седокова получила предложение руки и сердца от 28-летнего баскетболиста Яниса Тимма.

Пара разместила на своих страницах одинаковое фото со всеми атрибутами красивой жизни — яхта, шампанское, букет алых роз и трогательное признание в любви друг другу.

«Я обещаю тебе стать самой лучшей женой для тебя и только для тебя, лучшим другом и партнером, лучшей мамой нашим детям. Я благодарю Бога за каждую секунду с тобой и скучаю каждую секунду без тебя. Ты моя вечность», – написала Седокова.

Признание Тиммы выглядит более лаконичным. Возможно, потому, что написано на английском языке. Янис говорит о том, что любовь – это всего лишь слово, пока не приходит кто-то, кто наполняет его смыслом, и называет Анну своим подарком. Именно поэтому, по словам баскетболиста, он сделал ей предложение в свой день рождения, чтобы в этот день было сразу два восхитительных незабываемых события.

Множество сердечек и поздравлений в комментариях подтвердили значимость события. Яниса назвали «настоящим мужиком», потому что берет в жены женщину с тремя детьми.

Стоит отметить, что предложение руки и сердца явно не является спонтанным. Накануне в Stories Седокова проводила общение в формате «вопрос-ответ»: поклонники спрашивали, будет ли свадьба, Анна наводила камеру на Яниса и настойчиво интересовалась этим, ссылаясь на подписчиков. Также радостное событие предварял приезд пары в Америку по случаю вечеринки в честь дня рождения дочери Анны Седоковой Моники. Янис помогал в организации торжества. И по этому поводу Седокова так же написала трогательный пост.

«Я не знаю того, кто в 12 ночи объедет десятки магазинов в поисках шариков даже не своему ребёнку, и это делает нас семьей. Не кровь, не штампы, а улыбки детей утром, объятия ночью и бесконечная благодарность за то, что мы есть в жизни друг друга!» – написала Анна.

Но штампы все-таки, видимо, нужны, раз шла такая мощная подготовительная работа по внедрению Яниса в семью.

Напомним, что Седокова уже побывала в статусе вдовы. Первый муж, белорусский футболист, капитан киевского «Динамо» Валентин Белькевич скончался в 2014 году, от него у Анны осталась дочь Алина. Второй супруг, известный по участию в шоу «Холостяк» Максим Чернявский стал отцом второй дочери Моники, которая проживает с отцом и была в эпицентре скандала, когда Максим запретил использовать ее в рекламных проектах Седоковой. Третий сын Гектор родился вне брака, Анна так и не смогла «дожать» отца ребенка бизнесмена Артема Комарова, и вскоре после родов пара рассталась.