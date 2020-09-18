"Хочется ныть": Анне Седоковой после громкого предательства потребовалась помощь психолога

Известная российская певица Анна Седокова снова столкнулась с предательством. Судя по всему, этот удар артистка переносит с большим трудом, тем более, что в результате осталась практически без средств к существованию, о чем недавно рассказала публично. Состояние знаменитости даже вынудило ее опубликовать на своей страничке в социальной сети длинный пост, в котором она пожаловалась поклонникам на происходящее и даже призналась, что нуждается в помощи психолога.

Скандал вокруг персоны артистки возник после того, как ее помощница обворовала ее и проиграла ее деньги в онлайн-казино. Более того, как отметила Седокова, она в результате действий Анастасии, проработавшей у нее три года, осталась с неоплаченными счетами, а многие знакомые звонят ей и спрашивают, когда она вернет занятые помощницей деньги. В связи с этим артистка решила обратиться к преданным поклонникам через социальные сети.

«Хочется ныть. Но лучше сделать выводы. Вчера моя подруга спрашивала у меня, сколько же еще мне необходимо выдержать. У дна нет дна. Однако, осмотревшись, начинаешь понимать, что все близкие здоровы, да и ты тоже. Финансовые проблемы можно решить, энергетику восстановить, а раны на сердце сами затянутся. А еще мне стало понятно, что вокруг меня много добрых и чувственных людей. Поэтому живем дальше. А сейчас я возьму несколько мудрых советов психолога, чтобы понять, как простить», – написала Анна Седокова.

Подытожив сказанное, артистка также сообщила широкой публике, что теперь у нее нет помощницы, намекнув на то, что эта должность вакантна и она готова рассматривать кандидатов.