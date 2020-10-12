"Психанула многодетная мать!": Кожевникова прошлась по красной дорожке ММКФ без белья

В столице отгремел Московский международный кинофестиваль. В этом году красная дорожка из-за пандемии коронавируса состоялась в необычных условиях. На мероприятие было аккредитовано минимум журналистов, знаменитости соблюдали социальную дистанцию. А пройдя в зал, практически все надевали медицинские маски. Но все же, несмотря ни на что, актрисы не упустили возможность блеснуть в красивых нарядах. Кто в чем пожаловал на праздник кинематографа – в нашем материале.

Главный приз на фестивале получил фильм «Блокадный дневник» режиссера Андрея Зайцева. В основе картины – воспоминания поэта Ольги Берггольц, которую называли «ленинградской Мадонной». Февраль 1942 года, Ленинград завален снегом, минус 30 градусов, страшный голод. Молодая женщина Ольга идет пешком через весь город к своему отцу. Она только что похоронила мужа и хочет в последний раз увидеть своего папу и попросить у него прощения. Главную роль в картине сыграла Ольга Озоллапиня.

Андрей Зайцев и Ольга Озоллапиня

Но стоит сказать, что на вечере закрытия большого внимания удостоились не только создатели картины-победителя, но и разные актрисы, блиставшие своими нарядами.

Мама троих детей, актриса Мария Кожевникова пришла на красную дорожку в черном платье. Ее наряд отличался особой смелостью, а именно – глубоким декольте, из-за которого Кожевниковой пришлось отказаться от нижнего белья, и высоким вырезом до бедра, благодаря которому все присутствующие имели возможность разглядеть стройные ножки актрисы.

«Психанула многодетная мать, – объяснила свой выбор артистка на своей страничке в соцсети. – Заехала в магазин, увидела это платье и внутренний голос сказал, что это мое. Хотя ехала за другим, вовсе не за платьем. Ну когда еще, как не в 35?! В 50 уже вряд ли. Хотя, если выглядеть как Дженифер Лопес, можно и в 50».

По словам Кожевниковой, на красной дорожке она совершенно не замерзла.

– Искусство всегда лечит и согревает изнутри, – с улыбкой сказала Мария журналистам. – Мне вообще не холодно. Может быть, это из-за волнения, а может, из-за того, что закрытие ММКФ может стать последним мероприятием уходящего года, судя по тем настроениям, которые творятся не только в нашей стране, но и в мире.

Олеся Судзиловская: Я выкинула лишние вещи из шкафа

Олеся Судзиловская

Софья Эрнст, Татьяна Михалкова, Олеся Судзиловская продемонстрировали верность самому элегантному цвету и прошлись по красной дорожке в нарядах темных тонов.

– Это платье от Игоря Гуляева, – сообщила журналистам 46-летняя Судзиловская и добавила, что выбирала наряд недолго, так как является поклонницей этого дизайнера.

На закрытии фестиваля Олеся была позитивно настроена, несмотря на то, что эпидемиологическая ситуация в мире с каждым днем ухудшается.

– Во время карантина у меня получилось сделать многое – я читала, училась, выкинула лишние вещи из шкафов, вспомнила рецепты из детства, – рассказала артистка. – О второй волне коронавируса пока не думаю. Муж говорит, что, когда придет новое обстоятельство в нашу жизнь, тогда и будем с ним справляться. Если будут новые ограничения, будем приспосабливаться!

Виктория Толстоганова: У меня есть любимые маски

Виктория Толстоганова

Актриса также в этот вечер отдала предпочтение черному цвету. Она нам поведала, что ей даже нравится карантинная мода.

– У меня есть любимые маски, они простые и продаются в аптеках, – поделилась 48-летняя звезда кинематографа. – Мне в них комфортно, я не подбираю их в тон к нарядам. Я бы вообще в принципе оставила эти маски в общественных местах навсегда – мне очень нравится, когда на меня не дышат.

Анна Снаткина: Как никогда хочется красоты!

Анна Снаткина и Виктор Васильев

Актриса пришла на мероприятие в сопровождении мужа Виктора Васильева. Она выбрала для выхода красный наряд.

– Прежде всего мне хотелось красоты, праздника и конечно же порадовать мужа, – призналась 37-летняя Снаткина. – Это платье шилось специально для меня, было несколько примерок. Хотелось бы поблагодарить организаторов фестиваля за то, что этот праздник состоялся. Мне кажется, из-за жестких мер в этом году все проходило более организованно, чем раньше, и вообще, все мы стали более собранными. Возможно, ситуация в мире пойдет на пользу организации следующих фестивалей.

кстати

Азиза тоже рискнула выйти в платье с глубоким декольте. И белье под него надевать не стала. Платье было сплошь украшено кристаллами Сваровски. Многие, кстати, говорят, что Азиза стала копией Жанны Фриске. На этом снимке она вместе с дизайнером Аникой Керимовой.