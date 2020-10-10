"Вслед за Аллегровой": 56-летняя Азиза объяснила, почему разделась на ММКФ

Появление певицы Азизы на закрытии Московского кинофестиваля произвело настоящий фурор. Певица вышла на красную дорожку в платье, усыпанном кристаллами Сваровски и с дерзким вырезом на груди. Такой себе позволяла разве что Ирина Аллегрова. Присутствующие ахнули: формам Азизы могут позавидовать даже молодые девушки.

– Живу на природе, дышу свежим воздухом, кушаю овощи и фрукты, выращенные своими руками, – объяснила свой секрет молодости звезда. – И радуюсь жизни!

Почему у меня такой дерзкий вырез? Было время оголяла ноги, теперь вот решила оголила грудь!

Мне позвонила мой любимый дизайнер Аника Керимова и сказала: «Азиза, хватит сидеть дома. Надо выходить в свет. Нас ждут на ММКФ!» Я к ней приехала и сказала: «Аника, мне нужно такое платье, чтобы я чувствовала себя, как рыба в воде!» Поэтому выбрала наряд цвета морской волны, который переливался, как рыбья чешуя. В выборе наряда точно не ошиблись. Мы с Аникой столько комплиментов в свой адрес в этот вечер услышали!

Увидев Азизу, многие присутствующие не могли скрыть своего удивления: она стала очень похожа на Жанну Фриске. Кто-то даже предположил, что она специально скопировала ее образ.

– Вспомнили Жанну, и очень хорошо! – удивляется Азиза в беседе с нашими корреспондентами. – Она мне тоже всегда нравилась. Красивая женщина была. Но я никогда никому не подражаю!

Кстати, Азиза призналась, что уже пришла в себя после отмены свадьбы. Торжество звезда отменила, узнав, что ее жених флиртует с другими женщинами. Сейчас Азиза относится к произошедшему философски: значит, так было предначертано свыше.

– У меня хорошее настроение, все в порядке, – продолжает звезда. – На женихах и свадьбах свет клином не сошелся. Недавно вернулась с отдыха, готовлюсь к презентации клипов на новые песни, написанные Владиславом Шепелевым.

Не исключено, что появится звезда и в кино. По нашей информации, сразу несколько режиссеров изъявили желание работать с Азизой.