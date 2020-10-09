Не все так просто: экстрасенс раскрыла удивительные подробности скандала Королевой и Тарзана

Скандальная история, в которой оказались певица Наташа Королева и ее супруг Сергей Глушко, известный широкой публике под псевдонимом Тарзан, судя по всему, будет еще долго обсуждаться поклонниками и журналистами. Тем более, что отдельные издания и редакторские группы популярных телешоу очевидно не желают заканчивать эту историю, а потому постоянно пытаются найти в ней еще больше пикантных подробностей, о которых можно было бы рассказать широкой публике.

Ситуация дошла до того, что самой Наташе Королевой пришлось обратиться к поклонникам с призывом перестать смотреть передачи и читать статьи, посвященные скандалу с изменами мужа, а также отметила, что в большинстве случаев скандальные подробности этой истории додумываются самими журналистами.

Между тем журналисты издания «Телепрограмма» поинтересовались у экстрасенса и таролога Марианны Абравитовой, чем закончится история со скандалом Наташи Королевой и Тарзаном? Смогут ли они сохранить брак?

«Я не вижу развода Тарзана и Наташи Королевой, здесь присутствует какой-то момент прощения. Но надо сказать, что Королева – женщина достаточно умная, и она давно все видит: для нее поведение Тарзана не является каким-то удивительным. Исключено, чтобы она что-то не понимала – для нее все ясно уже давно.

Я бы сказала, что их союз долгое время существует для вида: страсть прошла, есть совместный ребенок. Сейчас два взрослых человека приняли решение продолжать жить вместе, они люди шоу-бизнеса – здесь все продумано с этой точки зрения. Они решили, что брак продолжается, а из этой истории нужно выжать все возможное в плане пиара для обоих супругов. Помимо них, пропиарятся и девушки, замешанные в этой истории. Впрочем, все это мы наблюдаем уже сейчас.

Их развода я не вижу, союз Тарзана и Наташи Королевой будет существовать дальше – сейчас идет всенародное покаяние, Тарзан прилюдно просит прощения. Наташа Королева его простит, и они будут жить в совместном браке, но – для вида», – отметила Марианна Абравитова.