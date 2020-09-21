Променяла Тарзана на нового хахаля: голую Шульженко застукали в сауне. Фото

В распоряжении Sobesednik.ru оказались снимки обнаженной «любовницы Тарзана» в компании Гогена Солнцева.

Еще пару дней назад «любовница Тарзана» – актриса Анастасия Шульженко, лила слезы в социальных сетях. Девушка заявляла, что сильно боится за свою жизнь. Видимо, снять стресс она решила в баньке.

В распоряжении Sobesednik.ru оказались снимки обнаженной Насти. На фото она сидит в компании Гогена Солнцева и еще двух дам. Судя по ее выражению лица, Анастасия уже совсем не переживает.

– Поменяла Тарзана на Гогена, – рассказал нам человек, предоставивший снимки. – Дело происходило в одной из саун в подмосковных Химках. Настя пришла туда со своей подругой. Ее узнал один из наших посетителей. Он у нее спросил: «А где Тарзан?» Но она лишь скорчила недовольную гримасу.

Вскоре к девушкам присоединился Гоген Солнцев. Эпатажный шоумен весь вечер обхаживал беременную Анастасию Шульженко. Судя по всему, ей такое внимание только льстило.

– Весь вечер она от него не отходила, – продолжает мужчина. – Смеялась, шутила, они выпивали. Потом парились вдвоем и долго. Что там было, я точно не знаю, но бабы под воздействием пара и алкоголя любят порезвиться. У этой Насти слезы ручьем в этот вечер уж точно не текли. Выглядела довольной и счастливой.

По словам нашего информатора, из сауны компания уехала далеко за полночь. Напомним, в эпицентре скандальной хроники Шульженко оказалась после того, как заявила, что ее связывали любовные отношения с мужем Наташи Королевой Тарзаном. По словам девушки, сейчас она находится в положении и ждет от стриптизера ребенка.