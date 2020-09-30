"Криштиану любит мужчин": Листерман раскрыл сенсационные подробности "брака" Роналду и Шейк

Известный португальский футболист Криштиану Роналду – кумир даже не миллионов, а миллиардов мальчишек и девчонок во всех уголках планеты. Ныне защищающий цвета итальянского клуба «Ювентус», он надолго останется в памяти болельщиков мадридского «Реала» как лучший футболист в истории этой команды.

Но самое главное кроется в другом: будучи одним из самых успешных и востребованных футболистов в истории, 35-летний португалец является еще и объектом внимания для миллионов женщин. И вожделеть этого подтянутого, смуглого красавца их заставляют не только его баснословные доходы, исчисляющихся в сотнях миллионов долларов, но и тот факт, что многие в буквальном смысле считают Криштиану Роналду эталоном мужской красоты и сексуальности. Сложно даже представить, какое количество завистливых взглядов и проклятий собрала известная модель Ирина Шейк, когда официально стала возлюбленной капитана сборной Португалии.

Впрочем, весь этот сказочный антураж, о котором мечтают дамы едва ли не в каждой стране мира, в действительности может оказаться не таким «правильным», как принято считать. Дело в том, что Криштиану Роналду вполне может оказаться гомосексуалистом. Примечательно, что в любви к представителям того же пола спортсмена подозревали и прежде, уж больно странным казалось многим фанатам его педантичное отношение к своей внешности и всему, что с этим связано. Теперь же в гомосексуализме знаменитого спортсмена обвиняет человек, который имеет более чем полное представление о кругах, в которых вращаются такие, как Роналду.

Речь о писателе, телеведущем, предпринимателе и владельце крупнейшего VIP-агентства знакомств, занимающемся организацией встреч сильных мира сего с молодыми красавицами, Петре Листермане. С соответствующим заявлением Листерман выступил в интервью журналисту Дмитрию Гордону, добавив, что знакомство между Ириной Шейк и Криштиану Роналду также было его работой и преследовало одну цель – прикрыть популярного спортсмена от подозрений в гомосексуальных связях.

«Знакомство Криштиану Роналду и Ирины Шейк – моя работа. Ему необходимо было прикрытие, потому что он любит мужчин.

Этот брак можно назвать браком для красоты: Ирине Шейк нужна была популярность, а также подписчики и поклонники футболиста, а Криштиану Роналду важно было не разочаровать фанатов своей нетрадиционной сексуальной ориентацией и показать, что он любит женщин.

В своих отношениях что Ирина Шейк, что Криштиану Роналду играли определенную роль. Впрочем, комиссию я получил достаточно высокую», – заявил Петр Листерман.