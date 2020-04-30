Футболист Неймар разругался с матерью из-за молодого любовника-гея

Нешуточный скандал разразился в семье 28-летнего бразильского футболиста. Его 52-летняя мама попала в любовные сети 22-летнего брачного афериста, который до этого состоял в браке с мужчиной.

Влюбленная Надин Гонсалвес и слышать не хочет о том, что ее обманывают. Она запретила своему знаменитому сыну давать какие-либо комментарии о ее романе с моделью Тьяго Рамосом, который младше ее на 30 лет.

Неймар неоднократно убеждал мать в том, что ее новый ухажер – карьерист и охотник за деньгами, а так же одержимый фанат самого футболиста. Всего три года назад он крутил шашни с личным поваром Неймара, чтобы быть ближе к знаменитости, и отправлял ему сообщения о том, что скоро их пути снова пересекутся. Так и случилось. На одной из вечеринок пронырливый Тьяго оказался в объятиях матери футболиста и немедленно переехал в ее пляжный дом в Сан-Паулу.

– Необъяснимое не может быть объяснено, – мудрено подписала свое фото с любовником Надин, – это может быть только пережито.

– Будь счастлива, мама, я люблю тебя, – коротко прокомментировал публикацию Неймар. Однако дома устроил настоящий разбор родительнице, всячески выражая недовольство этими, мягко говоря, странными отношениями. Против молодого авантюриста восстала вся семья, а бразильские журналисты моментально нашли данные о том, что парень – бисексуал, состоял в браке с мужчиной и даже жил в так называемой «шведской семье».

Спустя пару недель после начала романа мама Неймара все же пришла в себя и поверила неопровержимым доказательствам нечистоплотности жениха. Под напором общественного мнения и собственной семьи она выгнала парня из своего дома и прекратила общаться с прессой. Счастливее от этого женщина, увы, не стала.